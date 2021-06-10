Mersin’de “Zeytin Gen Bahçesi” oluşturuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin’de “Zeytin Gen Bahçesi” oluşturuldu

İHA

Mersin’de “Zeytin Gen Bahçesi” oluşturuldu

Mersin’in Mut ilçesinde kaymakamlık önderliğinde “Zeytin Gen Bahçesi” oluşturuldu.
Mut Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçeye bağlı Hacınuhlu Mahallesi'nde oluşturulan Zeytin Gen Bahçesi hizmete açıldı. Açılış törenine İlçe Kaymakamı Fatih Erdoğan, Mut Belediye Başkan Yardımcımız Hüseyin Salgur, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Cengiz Türkay, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekram Bayır, Orman İşletme Müdürü Necati Kulak, Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar, Emniyet Müdürü Zafer Şenocak, Mut Orman İşletme Şefi Harun Aydın, Alaçam Orman İşletme Şefi Cihat Gür, Yakup Ceylan ve çok sayıda davetliler katıldı.
Törende zeytin fidanı dikerek ilk can suyunu veren Kaymakam Fatih Erdoğan, ilçenin zeytin ve zeytinyağı konusundaki verimi ve söz sahipliliğinin tartışılamayacağını belirtti. Kaymakam Erdoğan konuşmasında, “Zeytinin ilçemizde yetişme sürecinde daha profesyonel daha teknik ve ortaya çıkabilecek sonuçların daha sağlıklı değerlendirilmesi amacıyla bahçemizin kurulumunu gerçekleştirdik. İlçede yerel türlerin ve ülkemizdeki diğer genlerin korunması ve geliştirilmesi amaçlıyoruz" dedi.
Mut'un kendine has yerel çeşitleri olduğuna dikkat çeken Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Cengiz Türkay ise, “Çöp, topal, yağ aşı gibi çeşitler ilçeye has. İlk geldiğimizde bunları bilimsel makaleler şeklinde hazırlayıp litaratürede soktuk. Bu çeşitlerimizin sayıları azalıyor ama burada yapılan çalışmayla bahsettiğimiz çeşitler de koruma altına alınıyor” dedi.
Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, yüksek polifenollü sağlık bileşenlerine sahip Mut zeytinyağının ilerleyen süreçte Avrupa'ya ihraç etmeyi hedeflediklerini söyledi. Bayır, bunun yanı sıra Türkiye genelinde ilaç olarak zeytinyağını kullanılmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.
Yapılan konuşmaların ardından bahçeye zeytin fidanı dikildi. 7 bin 500 metrekareden oluşan alana 18 çeşitten oluşan toplam 136 fidan dikildi.
Mersin’de zeytin üretiminin yüzde 65, Türkiye üretiminin ise yüzde 13’ünün gerçekleştirildiği ilçede, 12 milyon 500 bin kayıtlı zeytin ağacı bulunuyor. İlçede üretilen zeytinyağına “Mut Zeytinyağı” adıyla 2018 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

4 aydır kayıp olan Demir'in alacak kavgasında öldürüldüğü ortaya çıktı
YEREL HABERLER 4 aydır kayıp olan Demir'in alacak kavgasında ...
Kayıp olarak aranan şahsın cinayete kurban gittiği anlaşıldı
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranan şahsın cinayete kurban gittiği ...
Uluslararası Göç Örgütü heyeti, Başkan Seçer ile bir araya geldi Seçer: “Projelerimiz günü kurtarmak için değil, uzun vadeli”
YEREL HABERLER Uluslararası Göç Örgütü heyeti, Başkan Seçer ile bir ...
Mersin'de 'güneş enerjisi ile kurutma tesisi' hizmete girdi
YEREL HABERLER Mersin'de 'güneş enerjisi ile kurutma tesisi' hizmete ...
Tatlıcıyı dolandıran sahte kamu görevlileri tutuklandı
YEREL HABERLER Tatlıcıyı dolandıran sahte kamu görevlileri ...
MEÜ'de 'Muhasebe Söyleşisi' düzenledi
YEREL HABERLER MEÜ'de 'Muhasebe Söyleşisi' düzenledi
Toroslar Belediyesi, tarımda da atıkların sıfırlanması için kolları sıvadı Toroslar Belediyesi, paydaşı olduğu Sürdürülebilir Tarım İçin Doğru Uygulamalar projesi kapsamında çiftçilere, "Zirai Atık Yönetimi ve Sıfır Atık" konusunda eğitimler verdi
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi, tarımda da atıkların ...
Tarsus'ta 7 dönümlük kunduru buğdayı hasat edildi
YEREL HABERLER Tarsus'ta 7 dönümlük kunduru buğdayı hasat edildi
Ülkü Ongun Kütüphanesi Yenişehir’de açıldı
YEREL HABERLER Ülkü Ongun Kütüphanesi Yenişehir’de açıldı
Mutlu Yaşam Köyü Mezitli'de açıldı
YEREL HABERLER Mutlu Yaşam Köyü Mezitli'de açıldı
Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanları, ‘Umut Tohumları’ etkinliği kapsamında çocuklarla fidan dikti
YEREL HABERLER Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanları, ‘Umut Tohumları’ ...
Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanları, ‘Umut Tohumları’ projesi kapsamında çocuklarla fidan dikti
YEREL HABERLER Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanları, ‘Umut Tohumları’ ...
Tarsus'ta etkili olan dolu, meyve bahçelerine zarar verdi
YEREL HABERLER Tarsus'ta etkili olan dolu, meyve bahçelerine zarar ...
(Görüntülü) MERSİN - ÖĞRENCİLER KAPLUMBAĞALAR İÇİN SAHİLLERİ TEMİZLEDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN - ÖĞRENCİLER KAPLUMBAĞALAR İÇİN ...
Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanları, ‘Umut Tohumları’ projesi kapsamında çocuklarla fidan dikti
YEREL HABERLER Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanları, ‘Umut Tohumları’ ...
İl Sağlık Müdürü Ceviz, iki hastanenin iletişim ekiplerine teşekkür belgesi verdi
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Ceviz, iki hastanenin iletişim ...
Mersin'de çocuk oyun parkı yandı
YEREL HABERLER Mersin'de çocuk oyun parkı yandı
Bandrol operasyonuyla 80 milyon TL vergi kaybı önlendi
YEREL HABERLER Bandrol operasyonuyla 80 milyon TL vergi kaybı ...
Kamu görevlisiymiş gibi gidip, tatlıcıyı dolandırdılar Mersin polisi, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, bir tatlı imalathanesi sahibini dolandırdıkları iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı
YEREL HABERLER Kamu görevlisiymiş gibi gidip, tatlıcıyı ...
Mersin´de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin´de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Mersin’in en güzel bahçe ve balkonları belli oldu Mersin Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ‘En Güzel Balkon Bahçe Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu Başkan Seçer: “330 kişi bize müracaat etmiş. Bana göre 330’u da bu ödüle layık”
YEREL HABERLER Mersin’in en güzel bahçe ve balkonları belli ...
Silifke’de Z Kütüphanesi ve Resim Atölyesi açıldı
YEREL HABERLER Silifke’de Z Kütüphanesi ve Resim Atölyesi açıldı
Arslan: "Protein oranları yüksek bakliyat çeşitlerinin üretimini artırmalıyız"
YEREL HABERLER Arslan: "Protein oranları yüksek bakliyat ...
TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara uğratacaktı Mersin polisinin bir eve düzenlediği operasyonda 1 milyon 149 bin 756 adet orijinal mükerrer kullanılma amaçlı TAPDK bandrolü ele geçirildi Türkiye rekoru olduğu açıklanan yakalama sonucunda devletin yaklaşık 80 milyon vergi kaybından kurtarıldığı bildirildi
YEREL HABERLER TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 ...