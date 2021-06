Mersin’de “Zeytin Gen Bahçesi” oluşturuldu

Mersin’in Mut ilçesinde kaymakamlık önderliğinde “Zeytin Gen Bahçesi” oluşturuldu.

Mut Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçeye bağlı Hacınuhlu Mahallesi'nde oluşturulan Zeytin Gen Bahçesi hizmete açıldı. Açılış törenine İlçe Kaymakamı Fatih Erdoğan, Mut Belediye Başkan Yardımcımız Hüseyin Salgur, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Cengiz Türkay, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekram Bayır, Orman İşletme Müdürü Necati Kulak, Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar, Emniyet Müdürü Zafer Şenocak, Mut Orman İşletme Şefi Harun Aydın, Alaçam Orman İşletme Şefi Cihat Gür, Yakup Ceylan ve çok sayıda davetliler katıldı.

Törende zeytin fidanı dikerek ilk can suyunu veren Kaymakam Fatih Erdoğan, ilçenin zeytin ve zeytinyağı konusundaki verimi ve söz sahipliliğinin tartışılamayacağını belirtti. Kaymakam Erdoğan konuşmasında, “Zeytinin ilçemizde yetişme sürecinde daha profesyonel daha teknik ve ortaya çıkabilecek sonuçların daha sağlıklı değerlendirilmesi amacıyla bahçemizin kurulumunu gerçekleştirdik. İlçede yerel türlerin ve ülkemizdeki diğer genlerin korunması ve geliştirilmesi amaçlıyoruz" dedi.

Mut'un kendine has yerel çeşitleri olduğuna dikkat çeken Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Cengiz Türkay ise, “Çöp, topal, yağ aşı gibi çeşitler ilçeye has. İlk geldiğimizde bunları bilimsel makaleler şeklinde hazırlayıp litaratürede soktuk. Bu çeşitlerimizin sayıları azalıyor ama burada yapılan çalışmayla bahsettiğimiz çeşitler de koruma altına alınıyor” dedi.

Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, yüksek polifenollü sağlık bileşenlerine sahip Mut zeytinyağının ilerleyen süreçte Avrupa'ya ihraç etmeyi hedeflediklerini söyledi. Bayır, bunun yanı sıra Türkiye genelinde ilaç olarak zeytinyağını kullanılmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından bahçeye zeytin fidanı dikildi. 7 bin 500 metrekareden oluşan alana 18 çeşitten oluşan toplam 136 fidan dikildi.

Mersin’de zeytin üretiminin yüzde 65, Türkiye üretiminin ise yüzde 13’ünün gerçekleştirildiği ilçede, 12 milyon 500 bin kayıtlı zeytin ağacı bulunuyor. İlçede üretilen zeytinyağına “Mut Zeytinyağı” adıyla 2018 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

