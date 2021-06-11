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Mersin'de Yörükler yağmur duasına çıktı Aylardır yağmur yağmadığını belirten vatandaşlar yağmur için dua etti

İHA

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Karahıdırlı Mahallesi'nde Yörükler, 1700 rakımdaki Yapraklı Tepesi'nde yağmur duasına çıktı. Pandemi kuralları çerçevesinde sosyal mesafeye uyarak saf tutan vatandaşlar ellerini açıp yağmur için mahalle sınırları içindeki en yüksek tepede dua etti.

Mersin'de Yörükler yağmur duasına çıktı Aylardır yağmur yağmadığını belirten vatandaşlar yağmur için dua etti

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Karahıdırlı Mahallesi'nde Yörükler, 1700 rakımdaki Yapraklı Tepesi'nde yağmur duasına çıktı. Pandemi kuralları çerçevesinde sosyal mesafeye uyarak saf tutan vatandaşlar ellerini açıp yağmur için mahalle sınırları içindeki en yüksek tepede dua etti.
Kur’anı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasının ardından yağmur duasını Erdemli Müftü Vekili Muhammet Devlet yaptı. Yağmur duasına erkekler kadar kadınlar ve çocuklar da ilgi gösterdi. Yapılan dualara Yörükler hep bir ağızdan amin diyerek eşlik etti.
Karahıdırlı Muhtarı Recep Demirşen, "Mahalle olarak toplandık. 34 aydır mahallemize yağmur yağmamaktadır. İçtenlikle Cenabı Allah'a yalvardık. İnşallah dualarımız kabul olur. Bizlere bol yağmur verir, bu sıkıntılı günlerimiz geçer" dedi.
Karahıdırlı Hayır İşleri Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz ise, "Buraya yağmur duası için toplandık. Aylardır yağmur yağmıyor. Kış aylarında bulunduğumuz 1700 rakımlı Yapraklı Tepe'ye 1 metre yüksekliğinde kar yağıyordu, bu yıl hiç kar yağmadı. Bir kuraklık dönemi geçiriyoruz. Bahçelerimiz, sebzelerimiz, meyvelerimiz hep susuz kaldı. Suyumuz çok azaldı. Bunun için yağmur duası yapmaya çıktık" diye konuştu.
Mahalle sakinlerinden Şengül Güneş ise, "Yağmur yağmıyor, ortamlar kuru, mevsim kurak gidiyor. Meyve sebzelerimiz susuz kaldı, hayvanlar susuz. Bu ortamda şimdi yağmur yağması lazımdı. Şubatta Martta kar yağması lazımdı. Yağmur yağmadığı için biz de yağmur duasına çıktık" şeklinde konuştu.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve mahalle muhtarlarının da katıldığı duanın ardından vatandaşlara ayran ve yemek ikram edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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