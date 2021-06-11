Büyükşehir Belediyesinden 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı vatandaşlara ‘toplu taşıma’ çağrısı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 18 yaş altı ile 65 ve üzeri yaştaki vatandaşlara toplu taşıma kullanımı konusunda çağrıda bulunarak, İçişleri Bakanlığının genelgesine hassasiyet göstermelerini istedi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak. Genelgeye uyarak 18 yaş altı ve 65 yaş veüzeri vatandaşları belediye otobüslerine alamayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara bu konuda sıkıntı yaşamamaları amacıyla çağrıda bulundu.



“Halkımızın bu konuda önemle hassasiyet göstermesini istiyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Şube Müdürü Bayram Demir, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocukların şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacaklarını söyledi. Demir, “İçişleri Bakanlığının genelgesi gereği tüm Türkiye'de aynı uygulama uygulanmaktadır. Bunun için de araç filomuzu attırmaya devam ediyoruz. Ama her ne kadar araç filosunu arttırsak da yine aynı şekilde İçişleri Bakanlığının genelgesi gereğince 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız aşılarını olmuş olsa dahi toplu taşıma hizmetinden yararlanamamaktadırlar. Halkımızın bu konuda önemle hassasiyet göstermesini istiyoruz. Çünkü kendilerinin sağlığı bizim için çok önemli. 65 yaş üstü vatandaşlarımız şu an itibariyle İçişleri Bakanlığının ikinci bir genelgesi çıkana kadar toplu taşıma hizmetini kullanamayacaklar” diye konuştu.

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