Başkan Yılmaz ve MEP üyeleri Model Fabrikayı gezdi

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve Mersin Ekonomi Platformu üyeleri, MTOSB’de yer alan Model Fabrika ve İnovasyon Merkezini gezerek, bilgi aldı.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde (MTOSB) yer alan Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, Mersin Ekonomi Platformu (MEP) Başkanı Özcan Demir ve MEP üyeleri, Model Fabrika ve İnovasyon Merkezini ziyaret ederek, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Yönetim Kurulu Üyesi Halit Altun ve Denetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım ile bir araya geldiler.



“Firmalarda yaşanan işletme körlüğünün önüne geçmek istiyoruz”

Yapılan çalışmalar hakkında MEP yönetimini bilgilendiren Başkan Tekli, Model Fabrika ve İnovasyon Merkezinin her geçen gün daha yenilikçi bir yol izlediğinin altını çizdi. MEP’in üyesi olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tekli, “Mersin iş dünyasının değerli isimlerini çatısı altında toplayan Mersin Ekonomi Platformunun üyesi olmaktan oldukça mutluyum. Model Fabrika ve İnovasyon Merkezimizi ziyaret eden tüm MEP üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Her geçen gün yenilikçi bir yol izleyerek firmalarımıza artı değer katan Model Fabrika ve İnovasyon Merkezimizde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de firmalarımıza ve genç girişimcilerimize üst düzey eğitimler vererek firmalarda yaşanan işletme körlüğünün önüne geçmek istiyoruz” dedi.



“OSB’lerimiz ile her türlü iş birliğine açığız”

Ziyaret sırasında konuşan Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz ise “Özel sektörün içerisinden çıkmış biriyim. Sizlerin sorunlarını yakından biliyorum. Belediye başkanı olduğum gün itibariyle vatandaşın daha hızlı bir şekilde hizmet alabilmesi için ciddi çalışmalar yürüttük. Türkiye’de çevik işletmeler var; biz de belediyemizde çevik belediyecilik sistemiyle hizmet ediyoruz. Bu ülkemizde bir ilk. Dünyada da 3. belediyeyiz. Yapılan işlerde hızlı refleks gösterebilen, çözümcü bir hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. Mevzuatı hızlandırmak adına sürekli belediye personelimizi eğitiyoruz” diye konuştu.

MEP’in örneği olmayan bir birliktelik olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Kendi dalında öne çıkmış, başarıyı yakalamış insanlardan oluşan bir yapı. Mersin olarak birçok avantajımız var. Birçok üründe Türkiye birincisiyiz. Ama bunun tanıtımını, pazarlamasını yapmak, endüstri haline getirmek noktasında sıkıntılarımız var. OSB’lerimiz bu açıdan çok önemli. Biz OSB’lerimiz ile her türlü iş birliğine açığız. OSB’ler bulunduğu ilçelere çok ciddi istihdam sağlayan alanlar. Bölgemizdeki en önemli sıkıntıların başında da istihdam var. Bölgemize fabrikalar kazandırmak adına görüşmeler yapıyoruz, fakat bu anlamda en önemli sıkıntı yer sorunu. Bunu hem valimiz hem de bakanımız ile paylaştım. İstihdam sorununu çözmemiz için mutlaka yeni yatırımlara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Buluşma, Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi’nin gezilmesi ile sona erdi.

