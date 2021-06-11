Kır Çiçekleri, Kuyuluk Tabiat Parkında çevre temizliği yaptı Mersin Büyükşehir Belediyesinin Kır Çiçekleri Projesi kapsamında eğitim alan sporcu gençler, çöp toplayarak, ‘Çevremizi ve doğamızı temiz tutalım’ çağrısı yaptı

– Mersin Büyükşehir Belediyesinin Kır Çiçekleri Projesi kapsamında eğitim alan sporcu gençler, Kuyuluk Tabiat Parkında çevre temizliği yaptı. Çöp toplayan gençler, vatandaşlara “Çevremizi ve doğamızı temiz tutalım” çağrısında bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 511 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında, Kır Çiçekleri Projesinde eğitim alan sporcu gençler çevre temizliği gerçekleştirdi. Merkez Mezitli ilçesi Kuyuluk Tabiat Parkında gerçekleştirilen temizlik etkinliğine eğitmenleri ile katılan Kır Çiçekleri, hem farkındalık oluşturdu hem de eğlenceli bir gün geçirdi. Oyunlar oynayıp dans eden gençler, etkinlik alanında yerlere atılan çöpleri temizledi.



Dolu dolu geçen etkinlikte çevre farkındalığı oluşturuldu

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesindeki uzman eğitimciler eşliğinde hem eğitim hem de spor alanında yetişen Kır Çiçekleri, etkinliğin yapıldığı park alanına İzmir Marşını söyleyerek giriş yaptı. Etkinlik boyunca eğlenceli vakit geçiren gençler, yakar top oynadı, ip atladı, yemek yedi ve Çevre Haftası dolayısıyla çevre temizliği yaptı. “Büyükler bizi örnek alsın” çağrısı yapan sporcu gençler, yerlere çöp atılmamasını istedi.



“Güzel bir çevre temizliği yaptık”

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesinde hayata geçirilen Kır Çiçekleri Projesinde müdür yardımcılığı görevi yapan Yasemin Barutçu, etkinlik hakkında kısa bir değerlendirme yaptı. Gençlere, eğitimler boyunca sporun dışında bazı değerler de kazandırılmaya çalışıldığını söyleyen Barutçu, “Çevre Haftası dolayısıyla yurdumuzdaki yaklaşık 55 çocuğumuzu çevreye duyarlı bireyler olarak yetiştirmek için buraya getirdik. Bu mekanda güzel bir çevre temizliği yaptık. Kır Çiçekleri projesindeki kızlarımızın insanlara bir mesajı var. Bu mesaj; ‘Çevreye ve doğaya saygı duyalım’” dedi.



“Büyükler bizden örnek alsın”

Etkinliğin renkli gençlerinden Hilal Kavin Kutlay, doğayı çok sevdiğini belirterek, “Hocalarımızla birlikte çevreyi koruduk ve arkadaşlarımızla çöpleri topladık. İnsanların doğayı kirletmesini çok kötü buluyorum. Yanlarında çöp varken yere atıyorlar, çok saçma. Bunlar için biz de örnek olmak istiyoruz. Büyükler de bizden örnek alsın” diye konuştu.

Farkındalık etkinliğinin çok güzel geçtiğini söyleyen Büşra Yıldız ise “Arkadaşlarımızla birlikte gruplara ayrıldık, çöpleri topladık. Herkes çöp gördüğünde daha çok çöp atıyor. Çöpleri yerlere atmamalıyız” ifadelerini kullandı.

Çevre Haftasında yaptıkları anlamlı etkinlikten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Rana İbil de “Buraya çevremizi korumak, tanımak ve temizlemek amaçlı geldik. Buradaki faaliyetlere katılmaktan çok memnunum” dedi.

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