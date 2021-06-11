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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belarus NGS’nin ilk güç ünitesi devreye girdi

İHA

Belarus NGS’nin ilk güç ünitesi devreye girdi

Genel tasarımını ve yükleniciliğini Rosatom’un Mühendislik Biriminin üstlendiği Belarus Nükleer Güç Santralinin (NGS) 1’inci güç ünitesinin ticari amaçlı çalıştırılmasına dair onay belgesi, Rus ve Belaruslu taraflarca imzalandı.
Rosatom tarafından Rusya dışında inşa edilen ve en son 3+ nesil teknolojiyle donatılmış ilk güç ünitesi devreye girdi. Güç ünitesi, Belarus NGS’nin inşaatına dair sözleşme ile Belarus yasalarında belirtilen şartlara uygun olarak transfer edildi. Söz konusu sözleşmeye göre, projenin genel yüklenicisi, güç ünitesinin garanti süresi boyunca çalışır halde tutulmasından sorumlu.

“Ortak başarımızın kanıtı”
Konuyla ilgili açıklama yapan Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, “Bugün tarihi bir olaya tanıklık ediyoruz. Rosatom tarafından Rusya dışında inşa edilen ve en son 3+ nesil teknolojiyle donatılmış ilk güç ünitesi devreye alındı. Her iki ülkeden son derece nitelikli uzmanların kapsamlı çalışmaları sonucunda gelinen bu aşama, Rus nükleer teknolojisinin güvenirliliğinin ve verimliliğinin yanı sıra ortak başarımızın da kanıtıdır” dedi.
Rosatom’un Nükleer Enerjiden Sorumlu Birinci Direktör Yardımcısı ve ASE EC Şirketi Başkanı Alexander Lokshin, Belarus’un ilk nükleer santralinin sembolik anahtarını Santral Genel Müdürü Mikhail Filimonov’a takdim ederek, “Belarus’un en modern ve en güvenli tesise sahip olduğunu tüm inancımla söyleyebilirim” diye konuştu.
Filimonov da “Bu anahtara bir daha ancak 80 yıl sonra santrali kapatmak için ihtiyacınız olacak” şeklinde karşılık verdi.
Belarus NGS’nin 1’inci güç ünitesi, ilk olarak 7 Ağustos 2020 tarihinde çalıştırılmış; 3 Kasım 2020’de şebekeye bağlanan ünite 22 Aralık 2020’de deneme amaçlı devreye sokulmuştu. Güç ünitesinin hizmete girmesine dair izin belgesi ise Belarus Acil Durum Bakanlığı tarafından 2 Haziran 2021 tarihinde düzenlenmişti.
Toplam 2 bin 400 MW kapasiteli iki VVER1200 reaktör içeren Belarus NGS, Grodno bölgesindeki Ostrovets şehrinde inşa ediliyor. Belarus, ilk nükleer güç santrali için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (IAEA) güvenlik konusundaki uluslararası standartlarına ve önerilerine tam olarak uyan bir Rus 3+ nesil projesini seçmişti. Halihazırda Rusya’da faaliyette olan ve VVER1200 reaktöre sahip 4 güç ünitesinden 2’si Novovoronej NGS’de, diğer 2’si ise Leningrad NGS’de yer alıyor.
Yenilikçi VVER1200 reaktörle donatılmış 3+ nesil güç üniteleri, VVER1000 gibi önceki nesil reaktörlerle karşılaştırıldığında pek çok avantaja sahip. Bir önceki nesle göre yüzde 20 daha güçlü olan VVER1200 reaktörlerinin çalıştırılması için yüzde 30 ila 40 oranında daha az personel yeterli oluyor. Önceki nesillere göre iki kat daha uzun bir işletim ömrüne sahip olan VVER1200 tipi reaktörlerin toplam 60 yıl olan hizmet ömrü de istenirse 20 yıl daha uzatılabiliyor.
VVER1200 reaktörlerinin en önemli özelliği, NGS'yi iç ve dış etkilere karşı dayanıklı hale getiren aktif ve pasif güvenlik sistemlerinin benzersiz bir kombinasyonundan oluşması. VVER 1200 teknolojisine sahip güç üniteleri, aktif güvenlik sistemlerinin yanı sıra nükleer reaktörün çekirdeğinin erimesini kontrol altına alan bir ekipman olan “Kor tutucu" da dahil olmak üzere, tam bir elektrik kesintisi durumunda operatörlerin katılımı olmadan çalışabilen pasif güvenlik sistemleri ile donatılıyor.

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