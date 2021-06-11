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Kayıptı, toprağa gömülü cesedi bulundu; 4 tutuklama

DHA

Kayıptı, toprağa gömülü cesedi bulundu; 4 tutuklama


Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)DİYARBAKIR'da 14 Şubat'ta kaybolan ve Mersin'de toprağa gömülü halde cesedi bulunan Cevat Demir'i (35) öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Ailesinin, yaklaşık 4 ay önce Diyarbakır´da hakkında kayıp başvurusu yaptığı 3 çocuk babası Cevat Demir'in bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı. Bu süreçte Demir'in ailesi de bir televizyon programına çıkarak oğullarının şüpheli şekilde kaybolduğunu belirtip konunun aydınlatılmasını istedi. Bir süre önce Mersin'e geldiği belirlenen Demir'in cinayete kurban gittiği ihtimali üzerine çalışmalarını derinleştiren ekipler, programa katılanlarla son dönemde bağlantılı olduğu 14 kişinin kimliğini belirledi.
Mersin ve Diyarbakır'da operasyon yapan ekipler, M.Ş., İ.B., E.E., M.Ş., R.G., T.D., S.Y., P.S., C.E., C.G., C.A., Ş.K., M.A. ve H.B.'yi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüphelilerden M.Ş., İ.B., E.E., M.Ş., R.G., T.D. ve Ş.K., cinayeti itiraf etti. Diğer 7 kişi ise serbest bırakıldı. Gözaltındaki şüpheliler, alacak tartışması sırasında tabancayla vurup öldürdükleri Demir'in cesedini gömdükleri yeri de gösterdi. Bunun üzerine Toroslar ilçesindeki Çopurlu Mahallesi Çivi Çukur mevkisinde yapılan aramada, Demir'in toprağa gömülü cesedi bulundu. Demir, otopsinin ardından memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi.
Cinayeti itiraf eden 7 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Ş., M.Ş., Ş.K., ile İ.B. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2021-06-11 12:31:57

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