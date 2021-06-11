Fotoğraflarıyla Akdeniz'i anlattılar

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince ilçenin tanıtımına katkı sağlamak ve saklı kalmış güzellikleri ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen 'Akdeniz'de Yaşam' konulu fotoğraf yarışmasında kazananlar belli oldu. Akdeniz'de yaşamı anlatan en iyi 4 fotoğraf ödül almaya hak kazanırken, 21 fotoğraf da sergilenmeye layık görüldü.

Akdeniz Belediyesi Sanat Galerisinde düzenlenen “Akdeniz’de Yaşam” konulu ödüllü fotoğraf yarışmasının sergisi ve ödül törenine, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Kültür ve Turizm Bakanlığından Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Alper Özkan, jüri üyeleri, fotoğrafçılar ve fotoğraf tutkunları katıldı.

Başkan Gültak, Akdeniz ilçesinin, Mersin’in kalbi olduğunu belirterek, “Akdeniz yaşamıyorsa aslında Mersin yaşamıyordur. Akdeniz’i özetlemek gerekirse şehrin kalbi. Kalbin iyi çalışması için de bir çok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Zaman zaman spor faaliyetlerine önem veriyoruz. Bir yandan kültürel faaliyetler yapıyoruz. Bir yandan tarım ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Gençlere yönelik projeler devam ediyor. Bir tanesi de fotoğraf yarışması” dedi. Akdeniz’i hem Mersin’de hem de Türkiye genelinde tanıtmak amacıyla düzenledikleri yarışmada ilk 3’e giren fotoğraf sanatçılarına ödül verdiklerini kaydeden Gültak, buradaki amaçlarının ödülden çok Akdeniz’in saklı kalmış yaşamını ortaya çıkarmak olduğunu söyledi.

328 fotoğrafın değerlendirildiği yarışmada ilk 3’e giren fotoğraf ödül kazanırken, 21 fotoğraf ise sergilenmeye layık görüldü. Yarışmada dereceye giren fotoğraf sanatçılarına ödüllerini Başkan Gültak, Kaymakam Pamuk ve Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Alper Özkan verdi.

Ödül töreninin ardından katılımcılar, sergilenen fotoğrafları gezdi.

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