Toros Üniversitesi SmartLab Teknoloji Transfer Ofisi faaliyete başladı

Toros Üniversitesi SmartLab Teknoloji Transfer Ofisinin, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Yenilik Merkezinde faaliyete başladığı bildirildi.

Toros Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de ilk defa hem Model Fabrika hem de Yenilik Merkezi aynı yapıda buluşturuldu. Öğrenci, akademisyen ve sanayi firmalarını bir araya getirecek, aynı zamanda içerisinde yüksek teknolojili, dijital ve mekanik her türlü materyalin bulunduğu bilim yuvasında, öğrenciler yeni fikirler üretecek, ürettiği fikirleri ürüne dönüştürme fırsatı bulacak.

Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz'ün öncülüğünde Meslek Yüksek Okulunda görev alan Öğr. Gör. Anıl Kuş, Öğr. Gör. Burak Can ve Öğr. Gör. Osman Villi'nin çalışmalarıyla 9 Haziran 2021 itibariyle Toros SmartLab, projeler üretmeye başladı. SmartLab'da kısa zaman içerisinde öğrencilerin proje takımlarının kurulması, her alanda projeler çıkarılması ve sanayi firmalarına çözüm getirecek yarışmalar düzenlenmesi planlanıyor.

