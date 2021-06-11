Makinist treni durdurup, rayların üzerindeki atı güvenli bölgeye aldı

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, rayların üzerinde duran at için kullandığı yolcu trenini durduran makinist, hayvanı güvenli bir alana aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

AdanaMersin yönüne yolcu taşıyan trenin makinisti, merkez Akdeniz ilçesi Yenitaşkent mevkiinde rayların üzerindeki atı fark etti. Bulunduğu yerden hareket etmeyen atın ezileceğini düşünen makinist, treni durdurdu. Raylara yakın bir yere bağlı olan yuları çözen makinist, hayvanı güvenlik bir bölgeye götürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN

2021-06-11 15:25:16



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