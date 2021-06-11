Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı

İHA

Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı

– Tarsus Belediyesi, karpuz üreticisine bir kez daha destek oldu ve üreticiden aldığı 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı.
Tarsus Belediyesi, hem üreticiyi hem tüketiciyi sevindirecek bir adım attı, 15 ton karpuzu ücretsiz olarak dağıttı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çukurova yöresindeki karpuz üreticileri, bu yıl ürünlerine alıcı bulmakta zorlanıyor. Karpuz tarlalarında ürünler çürümeye terk edilirken, üretici maliyetleri bile çıkaramadığı için mağdur durumda.
Karpuz tarlalarında bu manzara yaşanırken, büyük şehirlerdeki marketlerde karpuz fiyatları henüz dar gelirli kesimlerin istediği noktaya düşmedi. Şu anda birçok yerde karpuzun kilogram fiyatı 1 liranın üstünde.
Tarımsal üretime ve çiftçiye üretimin her aşamasında destek veren Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, hem karpuz üreticisini hem de dar gelirli vatandaşı sevindirecek bir uygulamaya imza attı.
Tarsus Belediyesi, ürününü satamayan üreticilerin tarlada kalan karpuzlarını aldı ve kentin farklı noktalarında, Halk Marketler aracılığıyla vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.
Tarsus Belediyesinin bu çalışmasıyla hem üreticinin cebi para gördü hem de yaz sıcağında Tarsuslular bol bol karpuz yeme olanağı buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Su, Jandarma Teşkilatının 182’nci yılını kutladı
YEREL HABERLER Vali Su, Jandarma Teşkilatının 182’nci yılını kutladı
Ölüme terk edilen atı makinistler kurtardı
YEREL HABERLER Ölüme terk edilen atı makinistler kurtardı
Makinist treni durdurup, rayların üzerindeki atı güvenli bölgeye aldı
YEREL HABERLER Makinist treni durdurup, rayların üzerindeki atı ...
Toros Üniversitesi SmartLab Teknoloji Transfer Ofisi faaliyete başladı
YEREL HABERLER Toros Üniversitesi SmartLab Teknoloji Transfer Ofisi ...
Suriyeli ve Türk çocukların dostluk maçı
YEREL HABERLER Suriyeli ve Türk çocukların dostluk maçı
Başkan Yılmaz, yeniden ÇBB'nin encümen üyeliğine seçildi
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, yeniden ÇBB'nin encümen üyeliğine ...
Fotoğraflarıyla Akdeniz'i anlattılar
YEREL HABERLER Fotoğraflarıyla Akdeniz'i anlattılar
Kayıptı, toprağa gömülü cesedi bulundu; 4 tutuklama
YEREL HABERLER Kayıptı, toprağa gömülü cesedi bulundu; 4 tutuklama
Mut'ta kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Mut'ta kan bağışı kampanyası
Rus Atomflot ile Türk Kuzey Star Tersanesi arasında büyük anlaşma
YEREL HABERLER Rus Atomflot ile Türk Kuzey Star Tersanesi arasında ...
Belarus NGS’nin ilk güç ünitesi devreye girdi
YEREL HABERLER Belarus NGS’nin ilk güç ünitesi devreye girdi
Cevat Demir cinayetinde 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Cevat Demir cinayetinde 4 kişi tutuklandı
Selçuklu komutanının türbesinin de bulunduğu mezarlık perişan
YEREL HABERLER Selçuklu komutanının türbesinin de bulunduğu mezarlık ...
Kır Çiçekleri, Kuyuluk Tabiat Parkında çevre temizliği yaptı Mersin Büyükşehir Belediyesinin Kır Çiçekleri Projesi kapsamında eğitim alan sporcu gençler, çöp toplayarak, ‘Çevremizi ve doğamızı temiz tutalım’ çağrısı yaptı
YEREL HABERLER Kır Çiçekleri, Kuyuluk Tabiat Parkında çevre ...
Büyükşehir Belediyesinin dağıttığı bebek paketi 15 bin 265'e ulaştı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinin dağıttığı bebek paketi 15 ...
Başkan Yılmaz ve MEP üyeleri Model Fabrikayı gezdi
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz ve MEP üyeleri Model Fabrikayı gezdi
Büyükşehir Belediyesinden 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı vatandaşlara ‘toplu taşıma’ çağrısı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı ...
Mersin'de Yörükler yağmur duasına çıktı Aylardır yağmur yağmadığını belirten vatandaşlar yağmur için dua etti
YEREL HABERLER Mersin'de Yörükler yağmur duasına çıktı Aylardır ...
Mersin’de “Zeytin Gen Bahçesi” oluşturuldu
YEREL HABERLER Mersin’de “Zeytin Gen Bahçesi” oluşturuldu
4 aydır kayıp olan Demir'in alacak kavgasında öldürüldüğü ortaya çıktı
YEREL HABERLER 4 aydır kayıp olan Demir'in alacak kavgasında ...
Kayıp olarak aranan şahsın cinayete kurban gittiği anlaşıldı
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranan şahsın cinayete kurban gittiği ...
Uluslararası Göç Örgütü heyeti, Başkan Seçer ile bir araya geldi Seçer: “Projelerimiz günü kurtarmak için değil, uzun vadeli”
YEREL HABERLER Uluslararası Göç Örgütü heyeti, Başkan Seçer ile bir ...
Mersin'de 'güneş enerjisi ile kurutma tesisi' hizmete girdi
YEREL HABERLER Mersin'de 'güneş enerjisi ile kurutma tesisi' hizmete ...
Tatlıcıyı dolandıran sahte kamu görevlileri tutuklandı
YEREL HABERLER Tatlıcıyı dolandıran sahte kamu görevlileri ...