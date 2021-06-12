MHP Milletvekili Olcay Kılavuz, arıcıların sorunlarını dile getirdi “Tarım Bakanlığı arıcıları birliklerinin taleplerini dinlemelidir”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, arı yetiştirici birliklerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Tarım Bakanlığı tarafından arıcı birliklerinin beklentileri talepleri dinlenmeli ve kendilerine olumlu dönüşler yapılmalıdır” dedi.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı basın toplantısında “Ülkemiz dünyada bal veren bitkilerin yaklaşık olarak yüzde 70'inin, arı ırklarının da yüzde 22'sinin anavatanıdır. Ülkemizde yapılan arıcılık faaliyeti yaklaşık olarak 150 bin insanı doğrudan etkilemektedir. Bu doğrultuda arıcılık sektörünün güçlendirilmesi, arıcılık faaliyeti yürüten insanlarımızın desteklenmesi, ülkemizin bu sektörde hem ihracat yapar hale gelip hem de sektörde marka haline dönüşmesi, ülkemiz ve milletimiz adına oldukça olumlu olacaktır” dedi.

Sektörde faaliyet gösteren arıcıların bu hususta talep ve beklentileri olduğunu kaydeden Milletvekili Olcay Kılavuz, “Öncelikle arılı kovanların tamamı sisteme kayıtlı olmakla birlikte, ballar kayıt altına alınmalıdır. Kayıt altına alınmadığından dolayı çeşitli sıkıntıların yaşandığını bal üreticilerimiz belirtmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 79 İl Arı Yetiştiricileri Birliği’nin ve 72 bin arıcının emeği ile 12 yılda kurulan Arıcılık Kayıt Sistemini (AKS) doğru uygulamalar ile daha etkin hale getirmeli ve birliklerin beklentileri talepleri dinlenmeli ve kendilerine de olumlu dönüşler muhakkak yapılmalıdır. Bunun yanı sıra küresel iklim değişiklikleri ve kuraklık da arıcılarımızı ve arıcılığı olumsuz etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. Küresel ısınmanın neden olduğu olumsuz etkileri en aza indirmeye ve üretimin kalitesini artırmaya çalışan arıcılarımız gezgin arıcılığa yönelmiş, bu da hem maliyetlerde artışa hem de kolonilerde performans düşüklüğüne sebebiyet vermiştir. Bu noktada arıcılık sektörünün yaşatılması ve insanlarımızın kaliteli bala erişmesi adına öncelikle arı yetiştirici birliklerinin güçlendirilmesi oldukça önemlidir” dedi.



“Sahte balın önüne geçilmesi için arıcılık ve bal kayıt altına alınmalıdır”

Türkiye’de arıcılık sektörünün en önemli sorunlarından birinin de sahte bal olduğunu dile getiren MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, bu sorunun çözümü için de önerilerinin olduğunu belirttiği açıklamasında “Marketlerdeki sahte balların önüne geçilmesi de arıcılık sektöründeki insanlarımız için hayatidir. Bunun yanı sıra Arıcılık Kayıt Sistemi ile beraber Bal Kayıt Sistemi’nin uygulamaya konulması ve hayata geçirilmesi sektörün sürdürülebilir hale getirilmesinde başlıca etmendir. Son olarak da dünya genelinde yaşanan pandeminin ve küresel iklim değişikliklerinin etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla arıcılıkla uğraşan insanlarımızın kredilerinin ertelenmesi oldukça elzemdir” ifadelerine yer verdi.

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