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Denizden çıkanlar ‘pes’ dedirtti Mersin’in tek mavi bayraklı marinası olan Mersin Marinada yapılan deniz dibi temizliğinde alışveriş arabası bile çıktı

İHA

Denizden çıkanlar ‘pes’ dedirtti Mersin’in tek mavi bayraklı marinası olan Mersin Marinada yapılan deniz dibi temizliğinde alışveriş arabası bile çıktı

– Mersin’in tek mavi bayraklı Mersin Marinada, denizden çıkanlar ‘Bu kadarına da pes’ dedirtti. Mersin Büyükşehir Belediyesi dalgıçlarının yaptığı deniz dibe temizliğinde, teknelerden atılan halatlar ve tahta parçalarından plastik ürünlere kadar çok sayıda atık çıkarıldı. Denizden marketlerde kullanılan alışveriş arabası bile çıktı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesinin 511 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası kapsamındaki etkinlikleri, Mersin Marinada yapılan deniz dibi temizliğiyle sona erdi. Merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı sahilindeki marinada, denizden çıkan atıklar şaşkınlıkla karşılandı.
Büyükşehir Belediyesinde görev alan balık adamlar, deniz dibinden birbirinden ilginç materyalleri gün yüzüne çıkardı. Çok sayıda plastik ürün, halat, tahta parçaları, hatta alışveriş sepetleri bile deniz dibinden çıkarılarak vatandaşların görmesi için sergilendi.

“Atıkları deniz dibinden çıkartıp sergileyerek farkındalık oluşturmak istiyoruz”
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürü Ayhan Demir, yapılan etkinliğin amacını, “Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında bir dalış etkinliği yapıyoruz. Dalış etkinliğiyle denizin içerisine herhangi bir sebeple düşmüş veya bir şekilde denize ulaşmış atıkları deniz dibinden çıkartıp sergileyerek farkındalık oluşturmak istiyoruz” cümleleriyle açıkladı.
Çevre Haftası boyunca düzenlenen etkinlikler kapsamında merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesinde de benzer bir etkinlik yaptıklarını hatırlatan Demir, “Orada genellikle lastik atığı ağırlıklı bir temizlik oldu. Bunlar daha çok teknelerin kıyıya çarpmasını önlemek amacıyla kullanılan lastikler ama bir şekilde denize düşüyor. Orada kalıyor, kirlilik oluşturuyor ve canlı yaşamını kötü yönde etkiliyor. Geçtiğimiz yıllarda da marinada aynı şekilde bir etkinlik yapmıştık. Pazar arabasından tutun klozet kapağına kadar birçok atık çıkmıştı” diye konuştu.

“Yere attığımız her şey bir şekilde denize ulaşabiliyor”
Denizlerden çıkan her tür atığın denizdeki canlılara zarar verdiğine dikkat çeken Demir, “Özellikle plastik, naylon poşet türü cisimleri deniz canlıları yiyecek sanıp yiyerek ölebiliyorlar. Bu plastik şişelerin üzerindeki mavi kapaklar balıkların sırtına yapışıp orda kalabiliyor, balığın büyümesini engelliyor ve çok fazla deniz canlısına zarar veriyor. Yere attığımız her şey bir şekilde denize ulaşabiliyor. Halkımızdan özellikle denizlerimizin ve şehrimizin kirlenmemesi açısından çöplerin muhakkak çöp kutularına atılmasını rica ediyoruz. Amacımız, temiz deniz bilincini oluşturmak” ifadelerini kullandı.

“Özellikle tekne kullanıcılarını daha duyarlı olmaya davet ediyoruz”
Büyükşehir Belediyesi Deniz Kirliliği Denetçisi ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi Pelin Teymur ise dalış etkinliğini Mersin Marinada yapmalarının sebebine değinerek, “Mersin Marinanın şöyle bir özelliği var; Mersin’deki marinalar içerisinde tek mavi bayraklı marinamız. O yüzden Mersin Marina bizim için daha öncelikli bir alan teşkil ediyor. İki gün önce Karaduvar’da dalış yaptık. Orada denizden yaklaşık 10 metreküp kadar çöp çıkardık. Mersin Marina mavi bayraklı bir tesis olduğu için diğer alanlara göre daha temiz olduğunu görüyoruz ve çöp oranımızın daha az olmasını bekliyoruz. Bu konuda özellikle tekne kullanıcılarını daha duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.

“Yüzey temizliği ya da dip temizliği yaparak bu sorunu çözemeyiz”
Teymur, deniz kirliliğinin yüzde 80’inin kara kaynaklı olduğunu, yüzde 20’sinin de deniz araçlarından kaynaklandığını ifade ederek, “Yüzey temizliği ya da dip temizliği yaparak, çöpleri toplayarak bunu çözemeyiz. Önemli olan kaynağında, birinci kullanıcıdan denize çöpün ulaşmaması. Bunun için de evlerde, plajlarda, sokaklarda, her yerde çöplerimizi çöp kutusuna atmalıyız, ayrıştırmalıyız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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