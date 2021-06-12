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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çöp kovasıyla apartmandaki ayakkabıları çaldı

İHA

Çöp kovasıyla apartmandaki ayakkabıları çaldı

Mersin'de bir apartmandaki ayakkabıları çaldığı iddia edilen 1 kişi, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre ayakkabıları büyük bir çöp kovasına dolduran şüpheli, ardından çöp atmaya gider gibi apartmandan çıkarak, bölgeden uzaklaşıyor.
Edinilen bilgiye göre, olay, 4 Haziran Cuma günü gece saatlerinde merkez Toroslar ilçesine bağlı Okan Merzeci Mahallesi 97016 sokakta bulunan bir sitede meydana geldi. Sakin bir şekilde bölgeye gelen şahıs, eliyle açtığı otomatik kapıdan apartmana girerek, dairelerin önünde bulunan ayakkabıları tek tek topladı. Elinde bulunan çöp kovasına koyduğu ayakkabılarla rahat bir şekilde apartmandan çıkan şahıs, ardından bölgeden uzaklaşarak, izini kaybettirdi. Şüphelenin 8 dairenin kapı önlerindeki markalı yeni ayakkabıları seçerek aldığı öğrenildi.

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi
Öte yandan, şahsın apartmana girişi, ayakkabıları çalması ve bölgeden ayrılması, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, apartmana rahat bir şekilde giren şüpheli, ardından otomatik kapıyı eliyle açarak, içeri giriyor. Yürüyerek yukarı doğru çıkan şahıs, bir süre sonra ayakkabıları içine doldurduğu çöp kovasıyla aşağı iniyor. Sakin bir şekilde çöp atmaya gider gibi apartmandan çıkan şahıs, daha sonra bölgeden uzaklaşarak, izini kaybettiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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