Denizden çıkarılan birbirinden ilginç materyaller sergilendi



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, balık adamlar tarafından denizden çıkarılan plastik ürün, halat, tahta parçaları ve alışveriş sepetleri gibi birbirinden ilginç materyaller, sergilendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, 511 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası kapsamında Mersin Marina´da etkinlik düzenledi. Etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev alan balık adamlar, deniz dibinden birbirinden ilginç materyalleri gün yüzüne çıkardı. Çok sayıda plastik ürün, halat, tahta parçaları, hatta alışveriş sepetleri bile deniz dibinden çıkarılarak vatandaşların görmesi için sergilendi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürü Ayhan Demir, "Dalış etkinliğiyle denizin içerisine herhangi bir sebeple düşmüş veya bir şekilde denize ulaşmış atıkları deniz dibinden çıkartıp sergileyerek farkındalık oluşturmak istiyoruz" dedi.

Denizlerden çıkan her tür atığın denizdeki canlılara zarar verdiğine dikkat çeken Demir, "Özellikle plastik, naylon poşet türü cisimleri deniz canlıları yiyecek sanıp yiyerek ölebiliyorlar. Bu plastik şişelerin üzerinde mavi kapaklar balıkların sırtına yapışıp orda kalabiliyor ve balığın büyümesini engelliyor ve çok fazla deniz canlısına zarar veriyor. Yere attığımız her şey bir şekilde denize ulaşabiliyor. Halkımızdan özellikle denizlerimizin ve şehrimizin kirlenmemesi açısından çöplerin muhakkak çöp kutularına atılmasını rica ediyoruz. Amacımız temiz deniz bilincini oluşturmak" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Deniz Kirliliği Denetçisi ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi Pelin Teymur ise deniz kirliliğinin yüzde 80´inin kara kaynaklı olduğunu, yüzde 20´sinin de deniz araçlarından kaynaklandığını kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2021-06-12 15:05:50



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