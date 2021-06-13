Tarsus´ta uyuşturucu operasyonu

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin). (DHA)- MERSİN´in Tarsus ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonda O.D. ve Ö.Ç. F.C. ve M.G. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 110,54 gram bonzai, 3,42 gram metanfetamin ile 4 sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-06-13 01:59:13



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