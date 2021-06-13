Tarsus´ta uyuşturucu operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus´ta uyuşturucu operasyonu

DHA

Tarsus´ta uyuşturucu operasyonu


Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin). (DHA)-  MERSİN´in Tarsus ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonda O.D. ve Ö.Ç. F.C. ve M.G. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 110,54 gram bonzai, 3,42 gram metanfetamin ile 4 sentetik hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2021-06-13 01:59:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarsus’ta uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Tarsus’ta uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
1300 yıllık anıt ağacına sahip Mut’a 3 anıt ağaç daha tescillendi
YEREL HABERLER 1300 yıllık anıt ağacına sahip Mut’a 3 anıt ağaç daha ...
Mersin’de tak tak kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Mersin’de tak tak kazası: 1 ölü
Mersin merkezli 'yasa dışı bahis' operasyonunda 35 tutuklama
YEREL HABERLER Mersin merkezli 'yasa dışı bahis' operasyonunda 35 ...
Tarsus Belediyesi, bu kez de yerli tohumla soya fasulyesi ekti
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, bu kez de yerli tohumla soya ...
Başkan Tarhan, Rus basınına Mezitli’yi anlattı
YEREL HABERLER Başkan Tarhan, Rus basınına Mezitli’yi anlattı
Denizden çıkarılan birbirinden ilginç materyaller sergilendi
YEREL HABERLER Denizden çıkarılan birbirinden ilginç materyaller ...
Çocuk işçiliğine dikkat çektiler
YEREL HABERLER Çocuk işçiliğine dikkat çektiler
Mersin'de Leonardo da Vinci’ye saygı sergisi açıldı
YEREL HABERLER Mersin'de Leonardo da Vinci’ye saygı sergisi açıldı
Yasadışı bahis operasyonuna 35 tutuklama Mersin merkezli 18 ilde gerçekleştirilen yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 89 kişiden 35'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı Site üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen şüphelilerin hesaplarında son 1 yıl içerisinde 190 milyon liralık para transferi olduğu tespit edilmişti
YEREL HABERLER Yasadışı bahis operasyonuna 35 tutuklama Mersin ...
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden dikkat çeken aşı çağrısı
YEREL HABERLER Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden dikkat ...
Kapı önlerindeki ayakkabıları çöp kovasına doldurarak çaldı
YEREL HABERLER Kapı önlerindeki ayakkabıları çöp kovasına doldurarak ...
Tarsus'ta çalınan araba parçalanmış halde bulundu
YEREL HABERLER Tarsus'ta çalınan araba parçalanmış halde bulundu
Leclerc'dan Türkiye'ye teşekkür Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye temsilcisi Philippe Leclerc: "Türk hükümeti ve Türk halkına teşekkür ederiz"
YEREL HABERLER Leclerc'dan Türkiye'ye teşekkür Birleşmiş Milletler ...
Mutlu Yaşam Köyü, misafirlerini kabul etmeye başladı
YEREL HABERLER Mutlu Yaşam Köyü, misafirlerini kabul etmeye başladı
'33 Kadın' belgeselinde yer alan kadınlar Model Fabrikayı gezdi
YEREL HABERLER '33 Kadın' belgeselinde yer alan kadınlar Model ...
Çöp kovasıyla apartmandaki ayakkabıları çaldı
YEREL HABERLER Çöp kovasıyla apartmandaki ayakkabıları çaldı
Kariyer Merkezi'nden, Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Semineri
YEREL HABERLER Kariyer Merkezi'nden, Uzaktan Çalışma Yönetmeliği ...
Geri dönüşümden elde edilen ürünler sergilendi
YEREL HABERLER Geri dönüşümden elde edilen ürünler sergilendi
Çalınan otomobil, parçalanmış halde bulundu
YEREL HABERLER Çalınan otomobil, parçalanmış halde bulundu
Denizden çıkanlar ‘pes’ dedirtti Mersin’in tek mavi bayraklı marinası olan Mersin Marinada yapılan deniz dibi temizliğinde alışveriş arabası bile çıktı
YEREL HABERLER Denizden çıkanlar ‘pes’ dedirtti Mersin’in tek mavi ...
MHP Milletvekili Olcay Kılavuz, arıcıların sorunlarını dile getirdi “Tarım Bakanlığı arıcıları birliklerinin taleplerini dinlemelidir”
YEREL HABERLER MHP Milletvekili Olcay Kılavuz, arıcıların ...
1. Lige yükselen GSK Kadın Hentbol Takımı, sevincini Başkan Seçer ile paylaştı
YEREL HABERLER 1. Lige yükselen GSK Kadın Hentbol Takımı, sevincini ...
Seçer: "Mersin'deki mülteci olayına öncelikle insan olarak yaklaşıyorum" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "BM Yüksek Komiserliğinin önemli bir çözüm ortağı olduğunu düşünüyorum"
YEREL HABERLER Seçer: "Mersin'deki mülteci olayına öncelikle insan ...