Tarsus Belediyesi Kadın Basketbol Takımı şampiyon oldu

Tarsus Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Ankara Spor Salonunda oynanan maçta Rize Belediyesi Kadın Basketbol Takımını 7053'lük skorla mağlup ederek, Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi grubunu şampiyon olarak tamamladı.

Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi Final Grubu maçları tamamlandı. 712 Haziran tarihleri arasında Ankara Spor Salonunda düzenlenen müsabakalarda, 5 maç sonunda 4 galibiyet alan Tarsus Belediyesi şampiyon olurken, Rize Belediyesi de ikinci sırada yer alarak 20212022 sezonunda Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı.

Maçın ilk periyodunda gösterdiği güçlü savunma ile rakibini baskılayan Tarsus Belediyesi Kadın Basket ekibi, birinci periyodu 1412 önde kapattı. Tarsus ekibi, 3328’lik skorla kapattığı 2. periyodun ardından 3. periyotta da ağırlığını koruyarak 5346 ile önde bitirdi. Güçlü kadrosuyla Rize ekibini 4. periyotta da zorlayan Tarsus ekibi, karşılaşmayı 7053 önde bitirerek final gurubu maçında şampiyonluğu hak ederek 1.lig'e hazır olduğunu gösterdi.

Ayrıca Final Grubunda sezonun en değerli oyuncusu seçilen Tarsus Belediyesinden Julia Suzan Demirer’e de kupa verildi.

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