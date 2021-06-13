Atlara yasak yok

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günü boş caddeler, başıboş dolaşan atlara kaldı.

Yenişehir ilçesinde sabah saatlerinde ara sokaklarda dolaşan yuları olmayan atlar daha sonra ana caddeye çıktı. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, trafik akışının ters yönünde koşan başıboş atlar tehlike oluşturdu. Atları görenler cep telefonlarıyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Yenişehir Soner AYDIN

2021-06-13 12:38:05



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