Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

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Mersin'de seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yol ortasında alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Sanayi Sitesi civarında, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, seyir halinde iken motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Sürücüsünün trafik ışıklarında inerek uzaklaştığı öğrenilen araçtaki yangın, vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. Sosyal medyada da yer alan görüntülerde, alevler arasında kalan otomobilin tamamen yanarak kullanılmaz hale geldiği görülürken, yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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