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Erdemli'ye katma değer katan projeler Başkan Tollu: "Yürüttüğümüz projelerde bu günü değil, bu kendin yüz yılını etkilemenin gayreti içerisindeyiz"

İHA

Erdemli'ye katma değer katan projeler Başkan Tollu: "Yürüttüğümüz projelerde bu günü değil, bu kendin yüz yılını etkilemenin gayreti içerisindeyiz"

Mersin'in Erdemli ilçe Belediyesi, birçok alanda yaptığı projelerle ilçeye katma değer katıyor.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, projelerle ilgili yaptığı açıklamada, üretim ve tasarrufa büyük önem verdiklerini ifade ederek, "Biz hayatın her alanında üretim ve tasarruf politikaları ile hareket ediyoruz. Uyguladığımız projelerle vatandaşımızın direk hayatına dokunuyoruz. Üreticimizin tarlasında yaptığı en küçük üretim dahi heba olmasın diye üretici pazarımızı kurduk. Diğer bir taraftan dijital dünyaya entegre olabilmeleri için dijital dönüşüm projesini devam ettiriyoruz. Asfalt üretim tesisimizden çiçek seramıza kadar bu kentin ihtiyacı olan ne varsa üretmenin gayreti içerisindeyiz. Yürüttüğümüz projelerde bu günü değil, bu kendin yüz yılını etkilemenin gayreti içerisindeyiz” dedi.

“Ürünler, tarladan sofraya aracısız ”
Üretim ve tasarruf sağlayacak projelerin devamlılığına dikkat çeken Tollu, "Erdemli’nin en merkezi yerinde kurduğumuz üretici pazarla, ürünleri üreticiden tüketiciye aracısız bir şekilde doğrudan vatandaşımıza ulaştırıyoruz. Böylece vatandaşımız taze ürünlere beklemeden ulaşırken, çiftçimizde aracıya para vermeden ürününden daha çok kazanç sağlıyor. 400 Üreticimizle birlikte yürüttüğümüz proje ile üreticilerimiz ürünlerini 6 yıldır, üretici pazarında Erdemli halkına ulaştırıyor” ifadelerini kullandı.
Üretime, üretilen ürünün hak ettiği değere kavuşmasına ve tasarrufa büyük önem verdiklerini ifade eden Tollu, "Geleceği bugünden görerek başlattığımız, ETicaret Dijital Dönüşüm Projesi'yle, esnafımıza ve çiftçilerimize gelir kapısı olduk. Mersin'de ve Erdemlimizde 141 bin kişiyi dijitalleşme hareketine katarak, yüzlerce üreticiye de doğrudan eticaret eğitimi vererek onları dijital pazara hazırladık. Böylece üreticilerimiz artık ürünlerini internetten satarak pazarını kendi oluşturuyor. Sanal pazarın öncü uzmanlarının verdiği eticaret eğitimi ile geleneksel pazar yöntemleri yerini yenidünya trendlerine bırakıyor. Bu projeden ilk kazanç sağlayan 800’ü Erdemli’de olmak üzere 4 bin Mersinli arıcı internetten satışa başlayarak projenin meyvelerini çoktan aldı. Bununla birlikte onlar girişimcimiz kendi hikâyeleri proje sayesinde yazıyor. Proje sadece Erdemli ile sınırlı kalmayıp 13 ilçemizdeki tüm üreticilerimize rehber oluyor" şeklinde konuştu.

"Çöp konteynerlerinin onarımı ile sadece yılda 1 milyon TL tasarruf sağlıyoruz."
Kendi seralarında yaptıkları üretimlerle daha fazla ürünü uygun fiyata ürettiklerinin altını çizen Tollu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kurduğumuz bu sera sayesinde çiçekleri düşük maliyete yüksek kalitede üreterek sokak ve caddelerimizi güzelleştiriyoruz. Yılda ürettiğimiz 20 bin süs bitkisi ile mavi ile yeşilin buluştuğu kentimiz çiçekleniyor, yeşilleniyor ve bu üretimden yüzde 40 tasarruf sağlıyoruz. Tasarrufun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden kurduğumuz, taş ocağı, asfalt tesislerimizle bu alanda kar elde ediyoruz. Belediye taş ocağı tesisimizde yıllık 210 bin ton üretimini yaptığımız filler sayesinde yüzler gülüyor. Bu sayede belediyemiz 1 milyon TL’lik kazanç sağlayarak tasarruf yapmış oluyor. Asfalt tesisimizde, yılda 11 bin 600 ton sıcak asfalt üretiyor, kendi ürettiğimiz asfaltla yıllık 1 milyon TL’lik getiri sağlıyoruz. Sürekli tüketen, cebinden harcayan bir anlayışla değil, üreten, ürettiğiyle tasarruf sağlayan bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz. Bu anlayışın en güzel örneklerinden biri olan marangoz atölyemizde kentimizin mobilyalarını üretiyor, kentteki tabelalarının ve kent aksesuarlarının yapımını burada gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız çalışmalarla en kalitesini üretirken yılda 200 bin TL’lik bir tasarruf sağlıyoruz. Belediyemize ait olan araçların, kamu hizmet mallarının, kentteki mobilyaların bakım ve onarımını belediyemizin personellerinin eline bıraktık, bakım ve onarım masraflarını azalttık. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri olan çöp konteynerlerinin onarımı ile sadece yılda 1 milyon TL tasarruf sağlıyoruz."

“Tarımsal atıkları alıyor, üretimin önünde ki engelleri kaldırıyoruz”
Üretim ve hasat sırasında çiftçilere küflet olarak çıkan işlerin yükünü hafifletmek için yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Tollu, "Erdemli Belediyesi olarak üreticimizin bahçe ve seralarından çıkan tarımsal atık malzemelerini toplayarak onların iş yükünü azaltıyor, bu alanda harcadıkları paralarının ceplerinde kalmasını sağlıyoruz. Bununla birlikte kalın odunlar seramızda kesilerek ihtiyaç sahipleri ailelerimize ulaştırıyoruz. Yaptığımız çalışma ile üreticimizin parası cebinde kalıyor, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor ve aynı zamanda çevre kirliliğini önlemiş oluyoruz. Solucan gübresi seramız ile tarım ilaçları ile zehirlenmiş toprak yerine, sağlıklı doğal toprak kullanımını teşvik ediyor, ürünlerimizin organik yetişmesine destek oluyoruz. Böylece üreticimiz toprak ve ürünlerin verimini arttırıyor, sofralarımız sağlıklı besinlerle buluşuyor. İşletmesini yaptığımız akaryakıt istasyonu ile belediyemizin kasasına yıllık 256 bin TL’lik kazanç sağlıyor, hem de belediye araçlarımıza yüzde 15 daha ucuz akaryakıt alıyoruz. Hizmet alanı geniş coğrafyayı kapsayan kentimizde yaptığımız bu çalışma ile büyük kar elde ediyoruz. Önce işin çırağı sonra ustası olmuş ustalarımız için Mesleki Yeterlilik Belgesi Projesi'ne imza attık. Özellikle alçı sıva, alçı levha, boyacı, duvarcı, ısı yalıtım ve inşaat işçisi meslek dallarında çalışan ustaların, Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olabilmeleri için MEYEM Belgelendirme ile işbirliği protokolü imzaladık. Böylece hem ustalarımızın mesleğini koruma altına almış, hem de mesleki yeterliliği arttırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

“Güneş Enerji Santrali Projesi'ni hayata geçirdik"
Yenilenebilir enerjinin gücünden yararlanmak için Güneş Enerjisi Santral Projesi’ni hayata geçirdiklerini kaydeden Tollu, "Erdemlide kurduğumuz güneş enerji santralinin kurulu gücü 989,6 kilovolt olacak. Yıllık ortalama 1 milyon 500 bin kilovolt elektrik üretecek olan santral, ürettiği elektrikle günlük en az 500 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. Bu proje sayesinde, belediyemiz yıllık 1 milyon 440 bin ile 1 milyon 620 bin TL arasında kazanç sağlayacak, bu kazanç vatandaşımıza hizmet olarak geri dönecek. Erdemli Belediyesi olarak üretimin çok olduğu bu topraklarda üreticiye destek vermek, tarımı iyileştirmek, üreticiye artı değer kazandırmak için pek çok projeye imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Bu projeler kimi çiftçimize kar, kimisine ilham, kimisine ekmek kapısı oldu. Bu projeler sayesinde el işler alet övünür sözünü. el işler, Erdemli övünüre çevirmenin gururunu yaşıyoruz. Üretmenin ne kadar kıymetli olduğunu bilerek. hep cebinden harcayan, tüketim odaklı bir yerel yönetim anlayışı ile değil. üreten, kendi kendine yetebilen, elindeki imkanları vatandaşın konforu, ihtiyacı ve gelişimi için harcayan bir belediyecilik anlayışı ile çalışmayı görev ediniyoruz. Bu gayeyle hayata geçirdiğimiz pek çok projede belediyemizin dolaylı değil, doğrudan parmağı, çalışanlarımızın ise emeği var. Üreterek büyüyen bir Erdemli için projelerimiz istikrarla, büyük bir inançla devam edecek" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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