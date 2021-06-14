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Mersin’de konut satışları mayıs ayında yüzde 2,2 azaldı Yabancılar, Mersin’den yılın ilk 5 ayında 730 konut satın aldı

İHA

Mersin’de konut satışları mayıs ayında yüzde 2,2 azaldı Yabancılar, Mersin’den yılın ilk 5 ayında 730 konut satın aldı

– Mersin’de konut satışları mayıs ayında yüzde 2,2 oranında azaldı. Mersin’de mayıs ayında bin 881 adet konut satılırken, yılın ilk 5 ayında satılan konut sayısı da 12 bin 598’e ulaştı. Yabancılara konut satışında mayıs ayında da 4’üncü sırada yer Mersin’de ocakmayıs döneminde 730 konutu yabancılar aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Konut Satış İstatistikleri 2021 Mayıs ayı sonuçları değerlendirildi. Açıklamada, Türkiye genelinde konut satışlarının mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 artarak 59 bin 166 olduğu bildirildi. Konut satışlarında İstanbul'un ilk sırada yer aldığı, bu ili sırasıyla Ankara ve İzmir'in izlediği belirtildi. Konut satış sayısının en az olduğu illerin ise Ardahan, Hakkari ve Bayburt olduğu ifade edildi.

Mersin’de ilk 5 aylık konut satışı 12 bin 598’e ulaştı
TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü, açıklamasında Mersin verilerini de paylaştı. Buna göre, Mersin’de konut satışları mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 oranında azaldı. Geçen ay bin 881 konutun satıldığı Mersin, yüzde 3,2 pay ile konut satışlarında 6’ncı sırada yer aldı.
İHA muhabirinin TÜK verilerinden derlediği bilgilere göre, Mersin’de yılın ilk 5 ayında satılan konut sayısı ise 12 bin 598’e ulaştı. Kentte ocak ayında bin 890, şubatta 2 bin 477, martta 3 bin 383, nisanda 2 bin 967, mayıs ayında da bin 881 konut satıldı.
Kentte, mayıs ayında da tercih ikinci el konuttan yana oldu. Geçen ay satılan bin 881 konutun 539’unu ilk satış oluştururken, bin 342 konut da ikinci el oldu.

730 konut yabancılara satıldı
Mersin, yabancıların Türkiye’de konut almak için sürekli tercih ettikleri illerin başında gelirken, mayıs ayında da durum değişmedi. Mersin, mayıs ayında 80 konut satışı ile 4’üncü sıradaki yerini korudu. Ocak ayında 131, şubat ayında 138, martta 184 ve nisanda 197 konut yabancılara satıldı. Mersin’de yabancılara satılan konut sayısı yılın ilk 5 ayında 730’a yükseldi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı
Mayıs ayında Irak vatandaşlarının Türkiye'den 239 konut satın aldığı, Irak vatandaşlarını sırasıyla 231 konut ile İran, 119 konut ile Rusya Federasyonu, 98 konut ile Afganistan ve 87 konut ile Almanya vatandaşlarının izlediği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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