Tarsus TSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne kütüphane açıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne kütüphane açıldı.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. Ruhi Koçak, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin ile birlikte Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde hizmete giren Güner Akkaya Kütüphanesi açılışına katıldı.

Tarsus TSO Başkanı Koçak, iş dünyası için ara eleman ihtiyacının önemliliğine dikkat çekti. Mesleki ve teknik okulların önemli olduğunu, bu okullardan mezun olacak öğrencilerin iş insanlarının işine yarayacağını ve ara eleman ihtiyacına katkı sunacağını belirten Koçak, “Şu anda Türkiye’de ara eleman sorunu önemli bir sorun. Ara eleman bulmakta güçlük çekiyoruz. Bu sorunun çözümüne yönelik TOBB’un ’81 İl’e 81 Okul Projesi’ kapsamında Tarsus’a mesleki okul yapılmasını sağlıyoruz. Başkanımız Hisarcıklıoğlu’nun destekleriyle ilk kez bir ilçeye okul kazandırdık. Şu anda da inşaatı hızla devam ediyor. Gerek buradan gerek TOBB’un mesleki okulundan mezun olacak çocuklarımız gerekse üniversitemizin teknik bölümlerinden mezun olacak gençlerimizle ara eleman ihtiyacına bir nebze de olsa katkı koyabileceğiz. Ayrıca İŞKUR ile Mesleki Eğitim Geliştirme İşbirliği Projesi (MEGİP) işbaşı eğitim programları ve mesleki eğitim kursları kapsamında işbirliğimiz devam ediyor. Amacımız gençlerimizi yetiştirerek iş dünyasının ihtiyacı için sunabilmek. Bu konuyu ciddi önemsiyor ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Etkinlikte öğrencilerle sohbet eden Koçak, Tarsus TSO’nun yayınlarından oluşan kitapları kütüphanede okunmak üzere hediye etti.

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