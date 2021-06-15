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Seçer: "Öncelikli gündemimiz halka hizmet" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Yakın tarihte Aydıncık'ta su sorunu diye bir olguyla karşılaşmayacağız"

İHA

Seçer: "Öncelikli gündemimiz halka hizmet" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Yakın tarihte Aydıncık'ta su sorunu diye bir olguyla karşılaşmayacağız"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Aydıncık ilçesini ziyaretinde, öncelikli gündemlerinin halka hizmet olduğunu belirterek, "Benim görevim tüm Mersinlilere hizmet, tüm Aydıncıklılara hizmet. Onun için belediye başkanı olarak çok siyaset değil, çok hizmet yapma peşindeyiz. Çok laf değil, çok iş yapma peşindeyiz” dedi.
Aydıncık ilçesini ziyaret eden Seçer, partisinin ilçe başkanlığının ardından muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların mahallelerindeki sorunlarını dinleyerek bürokratlarına notlar aldıran Seçer, daha sonra Aydıncık Kaymakamı Volkan Özer’i makamında ziyaret etti. İlçede esnaf gezisi yapan ve ‘hayırlı işler’ dileğinde bulunan Seçer, son olarak Aydıncık Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezini ziyaret ederek, öğretmenlerle sohbet etti.
“Biz Türkiye’yi kurtarmak için hizmet yapıyoruz”
Başkan Seçer, siyaset değil hizmet üretme derdinde olduklarını, bu doğrultuda çalıştıklarını belirterek, “Biz makamı kurtarmak için hizmet yapmıyoruz. Türkiye’yi kurtarmak için hizmet yapıyoruz. Burada Vahap Seçer hizmet yaparken, makamını korumak, kurtarmak için yapmıyor. Türkiye’nin kurtuluşuna, gelişmesine, ülkenin üzerindeki kara bulutların dağılmasına nasıl katkı yapabiliriz bunun peşindeyiz. Şunu unutmayalım, öncelikli gündemimiz halka hizmet. Partili, partisiz. Benim görevim tüm Mersinlere hizmet, tüm Aydıncıklılara hizmet. Herkesi kucaklamak zorundayız. Belediye başkanı olarak çok siyaset değil, çok hizmet yapma peşindeyiz. Çok laf değil, çok iş yapma peşindeyiz” diye konuştu.
“Halkımızla bizler arasında köprü vazifesi gören muhtarlarımızla iç içeyiz”
Muhtarlarla iyi ilişkiler içerisinde olduklarını kaydeden Seçer, “Muhtarlarımız bizimle beraber mahalle sakinlerinin, hemşehrilerinin sorunlarını dinliyor, aktarıyor ve takip ediyor. Biz halkımızla iç içeyiz. Biz halkımızla bizler arasında köprü vazifesi gören muhtarlarımızla beraberiz, iç içeyiz. Onları dinliyoruz. Mahallelerindeki sorunları, imkânlarımızı en yüksek düzeyde kullanarak çözmenin gayreti içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.
Mersin’in en az nüfus yoğunluğu olan ilçelerinden birinin Aydıncık olduğunu, küçük büyük demeden tüm ilçelere ayrım yapmadan hizmet verdiklerini kaydeden Seçer, “Aydıncık’ta dershane ihtiyacı var, dershane açılması gerekiyor açtık. 110 da öğrencimiz var. Bakın şimdi oraya kayıtlar başlayacak, LGS için öğrenci almaya devam edeceğiz. Bu bölgede çocuklar ya okuyacak ya rençper olacak, çiftçi olacak, seracı olacak. Yokluk içinde, kıt kanaat geçinecek. Ailelerde yok, çocukların sayısı çok, sera toprakları ya da tarım toprakları bölünüyor, gelir düşüyor. Bu çocukların okuması lazım" şeklinde konuştu.
“Tarıma yönelik destekler sağlarken Tarsus’a neyse, Anamur’a, Aydıncık’a da odur”
Aydıncık’ta tarıma verdikleri destekleri de anlatan Başkan Seçer, şöyle devam etti; “Tarıma yönelik destekler sağlarken Tarsus’a neyse, Anamur’a neyse, Aydıncık’a da odur. Ya da Gülnar’a, Mut’a, Çamlıyayla’ya bakış açımızla Aydıncık’a bakış açımız arasında hiçbir fark yoktur. Sulama borusu desteklerinden, proje kapsamında verdiğimiz bin 788 metrelik bir bölüm buraya düştü, vermişiz. Biz toplamda geçen yıl 60 kilometre sulama borusu yardımı yaptık. Bu yıl biliyorsunuz 100 kilometreye çıkardık. Şimdi dağıtımlar da başladı, başlıyor. Geçtiğimiz günlerde arıcılık ekipmanı dağıttık tüm il sathında. Bakın 17 üreticimizde, 6 mahallemizde Aydıncık’ta arıcılıkla uğraşan arıcı yurttaşlarımız bizden alet ekipman desteği almışlar. Bunu çoğaltabiliriz. 6 bin 433 adet lavanta fidesi dağıtılmış. Cumhuriyet, Hürriyet, Pembecik olmak üzere 3 mahalle. Demek ki yaptığımız hizmetlerde bir ayrım yok.”
“Yakın tarihte Aydıncık’ta su sorunu diye bir olguyla karşılaşmayacağız”
Çalışmaların sürdüğü ve 2.5 milyon liraya mal olacağını ifade ettiği bir proje ile yakın zamanda Aydıncık’ta su sorunu kalmayacağını söyleyen Seçer, şunları söyledi: “Bir arıtma konusu söz konusu. Derin deniz deşarjı mı olsun, arıtma mı olsun? Biz de arzu ederiz arıtma olsun. Bedelini verirseniz arıtmayı yaparsınız. Bir de yerinizin olması lazım. Şimdi biz bedelinden vazgeçtik, uygun yer arayışı içerisindeyiz. Bize uygun diye gösterilen yer, üzerinde çalıştığımız yer, hani bir tabir vardır ya; semeri ile 80’e patlar. Çok problemli bir yer lokasyon olarak. Bunun inşaat maliyeti bize çok katmerli gelecek. Yazıktır günahtır. Bu vergiler hepinizin ekmeğinden, kazancından gelen vergiler. Bize bu paylar geliyor. Daha makul bir yer bulma peşindeyiz. Yoksa ‘biz bu işi savsakladık, olsa da olur olmasa da olur, Aydıncık’ın nüfusu ne ki, bize verdiği oy ne ki’ böyle bir yaklaşım içerisinde değiliz. Çok kısa sürede çözeceğiz. Zaman zaman kaynağınızda su problemi var. Onu da biliyorum. Özellikle yağmurlu dönemlerde bulanık akar. Şimdi yeni bir kaynak buldular Soğuksu Mahallesi’nde. 3 kaynaktan su analizleri yapılmış. Onun da size bedelini söyleyeyim; 2.5 milyon liraya mal olacak. Projenin çalışması devam ediyor. Hemen ona müteakip de ihale yapılacak ve süratle de onu takviye olarak vereceğiz. Yani yakın bir tarihte artık Aydıncık’ta su sorunu diye bir olguyla karşılaşmayacağız.”
“Bütçemizi, yatırım miktarımızı, kasamızı, borcumuzu, her şeyi ayan beyan anlatıyorum”
Muhtarların özellikle yolların iyileştirilmesi konusunda talepte bulunduklarını ifade eden Seçer,
“Biz yasal olarak Büyükşehirin yetki, görev, sorumluluk alanında olan grup yollarını yaptığımız gibi, mümkün oldukça imkanlarımız dahilinde bize ait olmayan arazi yollarını da normal yollarına kadar kendilerine yardımcı oluyoruz. Bizim görev alanımız olmadığı halde bunları esirgemiyoruz. Ama bakın şimdi meclisi izlediniz mi? Ne damgasını vurdu; borçlanma. Bütçemizi, yatırım miktarımızı, kasamızı, borcumuzu, ödediğimizi, her şeyi ayan beyan ben anlatıyorum. Bizim anlayışımız diyoruz ya şeffaf belediyecilik. Sözle olmuyor, işte meclisi izleyin. Onun için canlı yayınlanıyor. Muhtarlar özellikle mutlaka izleyin. Vatandaş bunları izlesin. Bir bakın, belediye ne yapıyor, belediye başkanı ne yapıyor, bu adam doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor?” diye konuştu.
“Belediyede bir tane dayı var. O da yasalar”
Büyükşehir Belediyesinde yapılan hizmetlerin torpille yapılmadığını sözlerine ekleyen Başkan Seçer, “Diyorlar; ‘kardeşim belediyede bir muhatap bulamıyoruz, bir dayın olmazsa işin görülmüyor’. Bakın çok net söylüyorum, belediyede dayı mayı sökmüyor. Belediyede bir tane dayı var. Onun üzerine daha yok. O da yasalar. Bizim dayımız yasalar. Yasalar, kanun ne derse hak, hukuk ne derse o olur. Öyle dayı mayı torpil yok. ‘Adamımız yok ki yolumuzu yapsınlar’. Ya kardeşim adamın var diye yolunu yapmazlar, ihtiyacın varsa artık yolunu yapıyor Mersin Büyükşehir Belediyesi. ‘Adamımız yok boru yardım alamıyoruz’. Adamın var diye kimse sana boru yardımı yapmaz, projen uygunsa yapar. ‘Adamımız yok gıda kolisi alamıyoruz’. Alamazsın kardeşim. Sen ihtiyaç sahibi bir vatandaşsan senin ayağına kadar gelir. Öyle dayıyla mayıyla olmaz bu işler” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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