Mut'ta endüstriyel ağaçlandırma sahalarında toprak işleme çalışmaları başladı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce, Mut ilçesinde kızılçam endüstriyel ağaçlandırma sahalarında üretim ve kök sökümlerinden sonra makineli toprak işleme çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Ağaçlandırma Şube Müdürü Rıza Güleç ve şube mühendisi Ali Şahin yapılan çalışmaları yerinde denetledi. Denetim esnasında yüklenici firma yetkilisi ile Mut Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma Şefi Ali Ceylan, Mut Ağaçlandırma Şefliği Mühendisi Ayşe Deniz Erdeğer ve orman mühendisi Hatice İpek de hazır bulundu.

Toprak işlemesi yapılan sahalara, 2021 yılı sonbahar dikim sezonunda kızılçam fidan dikimi yapılacak. Dikilen fidanlar dikenli tel çitler ile korumaya alınacak ve 3 yıl boyunca ot almaçapalama işlemine tabi tutulacak.

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