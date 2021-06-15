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Başkan Gültak, vatandaşlarla bir araya geldi Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Halkımızla birlikte Akdeniz'i değiştiriyoruz"

İHA

Başkan Gültak, vatandaşlarla bir araya geldi Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Halkımızla birlikte Akdeniz'i değiştiriyoruz"

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Halkımız değişim istedi, Akdeniz’i halkımızla birlikte değiştirmeye devam ediyoruz” dedi.
Gültak, Şevket Sümer Mahallesi’ni ziyaret ederek, mahallenin eksik ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etti, çalışmaları inceledi. 142 ve 156’ncı caddelerde yer alan esnaflar ile pazar alışverişine çıkan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Gültak, bir esnafın kurduğu kahvaltı sofrasına da misafir oldu.
“Halk değişim kararı verdi, Akdeniz’de artık huzur ve barış var”
Ziyaretine ilişkin açıklama yapan Gültak, yakın geçmişte, mahallede yaşanan olaylar nedeniyle esnaf ve vatandaşların zor günler yaşadığını hatırlatarak, “Fakat bugün çok şükür, hiçbir ayırımcılık yapılmadan, cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin destekleri başta olmak üzere, herkese eşit hizmet sunuyoruz. Akdeniz Belediyesi olarak da hizmetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Bugün mahallede vatandaşlarımızla iç içeyiz. Huzur gerçekten çok önemli. Korona virüs de bize sağlığın ve huzurun ne kadar önemli olduğunu öğretti. Çok şükür, biz huzuru ve barışı sağladık. Tabi milletvekillerimizin, il ve ilçe başkanlarımızın ve özellikle de Mersin’in ağabeyi Lütfi Elvan Bakanımızın çok büyük emeği var. Hizmetlerimiz devam edecek. Sloganımız, ‘Değiştirin, hep beraber değiştirelim’ idi. Evet, halk karar verdi değiştirdi. Biz de onlarla birlikte Akdeniz’i değiştiriyoruz” diye konuştu.
“Akdeniz’in sorunlarını çözmeden Mersin’in sorunları çözülemez”
“Sadece iki yıl içinde, 5 yıllık bazı işleri bitirmiş olduk. Hizmetlerimiz daha da devam edecek çünkü Akdeniz değişmek zorunda” diyen Gültak, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Akdeniz’in sorunlarını çözmeden, Mersin’in sorunlarını hiç kimse çözemez. Tarım, turizm, ticaret, liman, hal, esnaf hepsi Akdeniz’de. Ama eğer siz Akdeniz’in altyapısını, üstyapısını, sorunlarını çözmüyorsanız, ‘Mersin’in sorunlarını çözüyorum’ diyemezsiniz. Belediyemizin kısıtlı imkânları ile başta Lütfi Elvan Bakanımız, milletvekillerimiz, il başkanımızın desteği ile hükümetimizin yoğun yatırımları ile biz değişimi başlattık. Bakın Çay Mahallesi’nde kentsel dönüşüm bitmek üzere, Barış Mahallesi’nde de başlatmak üzereyiz. Ama burada Büyükşehir Belediyesi de büyük rol oynuyor. Daha önce de seslendim, Vahap Seçer’e yine sesleniyorum. Lütfen gelin Akdeniz’e pozitif ayrımcılık yapın. Biz eğer Şevket Sümer’i, Güneş’i, Çay, Çilek, Kazanlı ve Karaduvar’ı güzelleştirip modern bir şehir yapmak istiyorsak, buradaki insanların da gönlünü ve rızasını kazanarak, kentsel dönüşümü başlatmak zorundayız. Başka türlü buranın altyapısı, parkı, cadde ve sokakları düzelmez. Büyükşehir Belediyesinden, Akdeniz ilçemiz için pozitif ayrımcılık talebimizi bir kez daha yineliyoruz. Ticaretin, ekonominin ve paranın döndüğü, gündüz nüfus yoğunluğunun merkez nüfusa eşit olduğu Akdeniz değişmeden, Mersin düzelmez.”
“Hükümetimizin desteği olmasaydı 142. Cadde bu hale gelemezdi”
Gültak, Akdeniz Belediyesi tarafından yenilenerek, halkın rahatlık ve güven içinde alışverişini yapabildiği modern semt pazarına dönüştürülen 142. Cadde üzerinde yaptığı açıklamada ise "Bu caddenin bu hale gelmesinde, Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan’ın çok büyük destekleri var. O olmasaydı bunların gerçekleşmesi mümkün değildi. Bakanımızdan aldığımız destekle projeyi bitirdik. Esnaflarımız da vatandaşlarımız da mutlu. Kalan küçük eksikleri de kısa zamanda bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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