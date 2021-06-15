Çukurova Belediye Başkanı Çetin, Toros Üni Tv'nin konuğu oldu

Toros Üni Tv’de yayınlanan 'Prof. Dr. Ahmet Özer ile Gündem' programının bu haftaki canlı yayın konuğu Adana Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin oldu.

Çetin, program öncesi Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz’ü ziyaret etti. Toros Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete, program moderatörü Prof. Dr. Ahmet Özer katılım sağladı.

Konuşmasında, halkın normal belediyecilikle mutlu edilemeyeceğini söyleyen Çetin, ‘’Halk sosyal belediyecilik anlamında, kültürsanat anlamında ne yaptığınıza bakar. Biz de bunu bildiğimiz için edebiyat dünyasında çok önemli bir yeri olan Orhan Kemal Edebiyat Festivalini düzenledik’’ dedi. Bu festivalinin dışında 'Çukurova Öykü Yarışması' yapacaklarını ve 'Karikatür Festivali' yaptıklarını dile getiren Çetin, ayrıca 'Karikatür Festivali'nin dünyada konuşulan bir festival olduğunu ifade etti.

Adana’nın festivaller kenti olarak anılmaya başladığının altını çizen Çetin, 'Lezzet Festivali, Portakal Çiçeği Karnavalı, Jakaranda Kültür ve Sokak Festivali' düzenlediklerini hatırlattı.

Z kuşağı hakkında da konuşan Çetin, "Z kuşağını önce anlamak ve doğru değerlendirmek lazım. Siyasetin içine girmelerini sağlamak lazım, gençlerimiz siyasete soğuk bakmasınlar. Yaşamda tutunmak, iş yapmak, üniversite okumak da bir siyasettir. Siyasetten korkmasınlar. Ülkenin ve belediyelerin yönetimine talip olsunlar" diye konuştu.

Bugüne kadar ilçe belediyeler için 14 kamu araştırmasının ellerine geçtiğini söyleyen Çetin, 9 defa Türkiye’nin en başarılı belediye başkanı, 3 defa en iyi 2. belediye başkanı ve 2 defa da 3. olduklarını dile getirdi.

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