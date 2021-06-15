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MESKİ, Water Europe üyesi oldu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Türkiye'de Water Europe'ye üye ilk belediye olacağız"

İHA

MESKİ, Water Europe üyesi oldu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Türkiye'de Water Europe'ye üye ilk belediye olacağız"

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Water Europe Başkanı Tomas Michel arasında imzalanan ortak deklarasyon ile resmi olarak Water Europe (WE) üyesi oldu. Bu anlaşma ile MESKİ, Türkiye’deki Water Europe üyesi ilk su ve kanalizasyon idaresi olurken, Mersin Büyükşehir Belediyesi de üye olan ilk belediye unvanını kazandı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MESKİ, daha önce üyelik başvurusunda bulunduğu Water Europe’a (WE) resmi olarak üye oldu. Üyeliğe ilişkin ortak deklarasyon Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Water Europe Başkanı Tomas Michel arasında imzalandı. Zoom üzerinden gerçekleştirilen imza törenine Anamur’da bulunan MESKİ hizmet binasından katılan Başkan Seçer, “Umut ediyorum sizlerle çok büyük işler yaparız. Bu protokol sonrasında sizlerle yapacağımız koordineli çalışmalar çok önemli” dedi.
“Misafirlerin oluşturduğu sorunlarla baş edebilmek için bir başınıza çabalamanız yeterli kalmıyor”
Mersin’in 16 bin metrekarelik alanıyla Akdeniz çanağının önemli bir sahil kenti olduğunu vurgulayan Seçer, Türkiye’nin en büyük limanına sahip olan Mersin’de 1 milyon 850 bin yerli nüfusun, yaklaşık 400 bin ise Suriyeli misafirin yaşadığını söyledi. Seçer, Mersin’in süratle geliştiğini, ülke ekonomisi içerisinde de dinamikleri ve özellikleriyle önemli bir kent olduğunu kaydederek, “Dünyanın ilgilendiği en önemli sıcak alanlardan, çatışma alanlarından biri olan Ortadoğu’ya çok yakın bir coğrafya. Ortadoğu’da yaşanan siyasal, ekonomik ya da birçok olumlu ya da olumsuz gelişmeden etkilenen bir kent. Örneğin son 10 yıldır Suriye’de yaşanan çatışmaların sonucunda 400 bin sığınmacıyı şu anda misafir eden bir kent. Bu da bize önemli ekonomik, sosyal, siyasal, yapısal sorunlar taşıyor. Aslında Water Europe, tam da sığınmacıların bugün kentimize oluşturduğu yapısal sorunlarla ilgilenen bir kurum. Düşünün ki, son 10 yılda kentimizin nüfusu yaklaşık olarak yüzde 25 oranında sürpriz bir şekilde artış gösteriyor. Oysa sizin merkezi yönetimden ya da devletten aldığınız yatırımlarla ilgili bütçeler, kaynaklar sizin yerli nüfusunuza göre belirleniyor. İlave gelen bu misafirlerin oluşturduğu sorunlarla baş edebilmek için bir başınıza çabalamanız bir anlamda yeterli kalmıyor” dedi.
“Türkiye’de Water Europe’a üye ilk belediye olacağız”
Başkan Seçer, temiz su şebekeleri, kanalizasyon sistemleri ve atıksu arıtma tesisleri yatırımlarının çok büyük bütçeler gerektirdiğini, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ve MESKİ’nin gelirlerinin tek başına bu yatırımları karşılama imkanının olmadığını ifade ederek, şunları söyledi: “Bu sebeple bizim de sizlerle yapacağımız protokol sonucu artık resmi olarak başlatacağımız iş birliği çok önem taşıyor. Water Europe’un vizyonunu, misyonunu incelediğinde aslında bizimle ortaklaşan birçok alanın olduğunu gördüm. Zaten bizim de Water Europe ile iş birliğine yönelmemizin temel sebebi, bu gördüğümüz tespitler ya da referanslar. Türkiye’de Water Europe’a üye biz dördüncü kurum olacağız ama ilk belediye olacağız. Umut ediyorum Türkiye’den Water Europe’a üye olan ilk belediye olarak sizlerle çok büyük işler yaparız. Günümüzün en kayda değer sorunlarından bir tanesi küresel iklim değişikliği. Bunun oluşturduğu olumsuzluklar, yansımalar dünyada sadece bir bölgede, bir lokasyonda olumsuzluğa sebebiyet vermiyor, dünyanın her yeri bundan etkileniyor. Doğal olarak hem ülke hem de şu anda belediye başkanlığı yaptığım Mersin de bu gelişmelerden, değişimden etkilenen kentlerin başında geliyor. Bizim kurumumuz yani MESKİ kapsamında bu realite ışığında çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”
“Hedefimiz hizmetlerin birçoğunun ileri teknoloji altyapısıyla belirlenmesi”
Başkan Seçer, doğanın ve çevrenin yapılan projelerde birinci sırada korunacak vazgeçilmez bir alan olduğunu vurgulayarak, “Onun yanında suyun kullanımı, arıtmanın, nihai olarak arıtma sularının tekrar tarımda ya da sanayide kullanımı gibi birçok önemli çalışmalarımız var. Kurumumuzda verdiğimiz hizmetlerde teknoloji ve dijital platformların kullanım oranını da yüksek tutma gayreti içerisindeyiz. Hedefimiz tüm belediyemizde hizmetlerin birçoğunun artık ileri teknoloji altyapısıyla belirlendiği bir kurum oluşturmak” diye konuştu.
Büyükşehir hizmetlerinde teknoloji alt yapısını kullanıyor
'Akıllı şehirler' kavramının önemli olduğunu, gereklilikten çok zorunluluk haline geldiğini belirten Seçer, “Kentinizi en iyi şekilde yönetmek istiyorsanız bu teknoloji alt yapısını kentinize kazandırmanız gerekiyor. Biz de bu bilinçle örneğin MESKİ’den birkaç örnek vermek istiyorum. Akıllı sayaç uygulamasını başlattık. Bu sistem bize kullanılan suyun takibinin daha sağlıklı yapılmasını sağlıyor. Akıllı sulama sistemleri ile ilgili çalışmalarımız var. Bunun yanında akıllı ulaşım sistemleri, engelli vatandaşlarımızın ve hastalarımızın takibi, sokak hayvanlarının takibi, şehrimizde tarımsal faaliyetler çok yaygın, akıllı tarım uygulamalarıyla da teknolojinin çiftçilerimizle buluşmasını sağlıyoruz. Kentimizin tüm dünyada tanınması için mobil platformlardan erişim sağlanabilecek vr.mer.bel.tr adresi üzerinden 360 derecelik sanal gerçeklik yöntemiyle Mersin’i izleme imkanına sahip olabilirsiniz. Yine kentimizde akıllı bisiklet uygulamalarını yaygınlaştırmaya çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.
Başkan Seçer, teknolojik altyapı ile desteklenen hizmetleri arasında yer alan ücretsiz wifi, akıllı duraklar, tarımsal tahmin ve erken uyarı sistemleri ile akıllı kavşakları da anlattı.
“Kaçakkayıp oranının ortadan kaldırılmasında çok önemli bir çalışma”
MESKİ’deki en önemli teknolojik altyapılı sistem olan SCADA’nın teknik detaylarını paylaşan Başkan Seçer, “Yoğun bir şekilde onun gelişmesi için çalışmalar yapıyoruz. Tüm içme suyu şebekesinin bağlı olduğu bu sistem içerisinde depolarımızı, terfi istasyonlarımızı, kontrol noktalarımızı, vana ve basınç odalarımızdaki tüm noktaları anlık olarak takip edebiliyoruz, verileri alabiliyoruz, kontrol edebiliyoruz, geçmiş veriler üzerinde analiz yapma imkanına sahip olabiliyoruz ve sistem içerisinde oluşabilecek olumsuzluklara anında müdahale etme şansımız oluyor. Ayrıca kaçakkayıp oranının azalmasında ya da ortadan kaldırılmasında çok önemli bir çalışma olarak değerlendiriyorum” şeklinde konuştu.
“Birçok tesisimizde de arıtma çamurundan elektrik üretebiliyoruz”
Atıksu arıtma tesislerinde elde edilen arıtma çamurundan elektrik enerjisi ürettiklerini de sözlerine ekleyen Seçer, “Arıtma tesislerimizde arıtma çamurundan elektrik enerjisi üretme konusunda da değerli çalışmalarımız var. Mevcut imkanlar dahilinde tüm çalışmalarımızı bu yöne kanalize ettik. Birçok tesisimizde de arıtma çamurundan elektrik üretebiliyoruz. Artık atıksu arıtma tesislerinin ileri teknolojiyle yapılmasının önemini son günlerdeki çevre felaketlerinden aldığımız derslerle öğrenmiş olduk. İstanbul ve çevresindeki illerin 25 milyonluk nüfusunun bilinçli, bilinçsiz atıklarının denize boca edilmesi sonucu Marmara Denizinde ekosistem çöktü ve bir müsilaj sürprizi ile artık sürpriz de diyemeyiz bir müsilaj felaketi ile karşı karşıya kaldık. Bu demektir ki artık bu konulara dikkat etmediğimiz takdirde birçok su havzası, denizlerimiz artık ekosistemlerinde çöküntü ile karşı karşıya kalabilir” dedi.
MESKİ, akıllı su yönetimini teşvik etmeyi amaçlıyor
Avrupa’nın su sektörü için araştırma ve yenilik konusunda iş birliği ile koordinasyonunu sağlamak amacıyla kurulmuş olan WE platformuna üyelik işlemini tamamlayan MESKİ, yapılan anlaşma ile su kaynaklarının çeşitlendirilmesi, sudaki değerlerden yararlanmayı ve dijital su dağıtımını amaçlıyor. Ayrıca griyeşil mühendislik altyapısı doğal sistemlerin bir kombinasyonu ve su sisteminin bir parçası olan, su çıkarma, arıtma, dağıtım, yeniden kullanım ve esneklik için kullanılacak 'Hibrit YeşilGri' altyapısının geliştirilmesi de hedefleniyor. MESKİ, üyeliği süresince su sorunlarının üstesinden gelmek ve akıllı su yönetimini teşvik etmek için Water Europe’la yakın iş birliği içerisinde çalışmalarını yürütecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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