Erdemli'de koronavirüs aşısına yoğun talep

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN´in Erdemli ilçesinde koronavirüs aşı programına alınan meslek gruplarındaki artış nedeniyle hastanelerde yoğunluk oluştu.
Erdemli ilçesinde, aşı randevusu alan kişilerin yüzde 95´i aşı oluyor. Erdemli Devlet Hastanesi'nde günde 1200 kişi aşı yaptırırken, Başhekim Dr. Erman Eker, aşı olma oranının her geçen gün arttığını söyledi. Eker, "Aşı tedarikinde hiçbir sıkıntımız yok. Covid-19 aşısı olmak isteyen ve randevu alan vatandaşlarımızın yüzde 95´i aşılarını zamanında oluyor. Aşı oranımız arttıkça hasta sayımızda da büyük düşüş yaşıyoruz" dedi.
AŞI OLANLAR MUTLU
Erdemli Devlet Hastanesi'ne Covid-19 aşısı olmaya gelenler de, "Sıramız geldi ve aşı randevumuzu aldık aşılarımızı olduk. Aşı olduğum için çok mutluyum. İnşallah herkes aşı olur ve hastalık sona erer" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER
2021-06-15 17:07:20
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