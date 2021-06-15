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Erdemli'de koronavirüs aşısına yoğun talep

DHA

Erdemli'de koronavirüs aşısına yoğun talep


Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN´in Erdemli ilçesinde koronavirüs aşı programına alınan meslek gruplarındaki artış nedeniyle hastanelerde yoğunluk oluştu.
Erdemli ilçesinde, aşı randevusu alan kişilerin yüzde 95´i aşı oluyor. Erdemli Devlet Hastanesi'nde günde 1200 kişi aşı yaptırırken, Başhekim Dr. Erman Eker, aşı olma oranının her geçen gün arttığını söyledi. Eker, "Aşı tedarikinde hiçbir sıkıntımız yok. Covid-19 aşısı olmak isteyen ve randevu alan vatandaşlarımızın yüzde 95´i aşılarını zamanında oluyor. Aşı oranımız arttıkça hasta sayımızda da büyük düşüş yaşıyoruz" dedi.
AŞI OLANLAR MUTLU
Erdemli Devlet Hastanesi'ne Covid-19 aşısı olmaya gelenler de, "Sıramız geldi ve aşı randevumuzu aldık aşılarımızı olduk. Aşı olduğum için çok mutluyum. İnşallah herkes aşı olur ve hastalık sona erer" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER
2021-06-15 17:07:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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