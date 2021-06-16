Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’a modern bir üstgeçit kazandırıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’ta Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Sunay Atilla Üstgeçidinin yan tarafında kurulu bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlayan yaya geçidini yeniliyor. Söküm işlemlerinin ardından çift taraflı yürüyen merdiven ile özel gereksinimli bireyler ve yaşlıların kullanabilecekleri iki asansörün bulunduğu modern görünümlü yaya üstgeçidinin inşa işlemleri başlayacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, uzun yıllardan bu yana üzerinde bulunan yürüyen merdivenin sürekli arızalanmasından dolayı vatandaşların şikayetlerine neden olan yaya geçidi tamamen sökülüyor. Altından tren yolu hattının geçmesi nedeniyle yayaların zorunlu olarak kullandığı, fakat ergonomik olmaması ve mevcut yürüyen merdiveninin sürekli arızası nedeniyle sorun oluşturan yaya geçidinin söküm işlemi hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Söküm işlemlerinin tamamlanmasının ardından üzerinde her iki yönde de olmak kaydıyla çift taraflı inişçıkış yapılabilen yürüyen merdiven, ayrıca özel gereksinimli bireyler ve yaşlılar tarafından kullanılabilecek iki asansörün bulunduğu, estetik görünümlü, son teknolojinin kullanılacağı yaya üstgeçidinin inşa işlemleri başlayacak.



LED aydınlatması ve güvenlik kameraları da bulunacak

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesinde görevli ElektrikElektronik Mühendisi Serkan Oral, üstgeçidin zamanla yaya trafiğini karşılayamaz hale geldiğini belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yönlendirmesiyle yenileme çalışmalarına başladıklarını söyledi. Oral, “Her iki taraftan da hem iniş hem çıkışı olan toplam 4 tane yürüyen merdiveni olan, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın da kullanabileceği, her iki tarafta olmak üzere toplam 2 tane asansörü bulunan, yüksekliği 7 metre, genişliği 4 metre, modern mimariye sahip, LED aydınlatmalı, güvenlik kameraları ile son teknolojiyi kullanacağımız yürüyen merdiven çalışmalarına başladık” dedi.

Söz konusu işin süresinin 150 gün olduğunu vurgulayan Oral, “Herhangi bir aksilikle karşılaşmazsak daha kısa sürede faaliyete geçirmek istiyoruz” diye konuştu.

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