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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MESKİ’nin enerji tüketim maliyeti yüzde 28,8 azaldı

İHA

MESKİ’nin enerji tüketim maliyeti yüzde 28,8 azaldı

MESKİ, serbest piyasadan ihaleyle alınan elektrik alımı ile toptan enerji tedarik ve tarife değişikliği uygulaması ile 2020 yılı içerisinde enerji tüketimi maliyetinde yüzde 28,8 oranında, yaklaşık 30 milyon lira tasarruf sağladı.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 2020 yılı içerisinde yüzde 28,8 oranında tasarruf sağladı.

“Teknoloji artık her alanda olduğu gibi MESKİ’de de önemli”
MESKİ Genel Kurulunda elektrik tüketiminde tasarruf sağladıklarını belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ’de elektrik tüketim maliyetinin yüzde 28,8 oranında azaldığını söyledi. Seçer, “Teknoloji artık her alanda olduğu gibi MESKİ’de de önemli. Enerji bizim en önemli gider kalemlerimizden biri. Geldiğimizde yıllık ödediğimiz elektrik parası yaklaşık olarak 3 liraymış, şu anda 2 lira ödüyoruz. Bu önemli. 29 milyon liraya tekabül ediyor bu. 90100 milyon lira arası bizim bir ödeme tutarımız varmış. Bu 6070 milyon liraya düşmüş. Yıllık bizim 30 milyon TL kazancımız var. Bunu nasıl yaptık? Serbest piyasadan alım yöntemiyle yaptık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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