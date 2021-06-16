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Mergin Çayı üzerine menfez yapıldı, 50 yıllık çile sona erdi Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli’den İç Anadolu’ya uzanan ve yıllardır çile haline gelen Mergin yolunu gerçekleştirdiği menfez ve grup yolu iyileştirme çalışması ile tamamladı

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli'den İç Anadolu'ya uzanan ve yıllardır çile haline gelen Mergin yolunu gerçekleştirdiği menfez ve grup yolu iyileştirme çalışması ile tamamladı. Daha konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayan yol sayesinde bölgede üretilen ürünler zarar görmeden ülke ve dünya pazarlarına ulaştırılacak.

Mergin Çayı üzerine menfez yapıldı, 50 yıllık çile sona erdi Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli’den İç Anadolu’ya uzanan ve yıllardır çile haline gelen Mergin yolunu gerçekleştirdiği menfez ve grup yolu iyileştirme çalışması ile tamamladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli’den İç Anadolu’ya uzanan ve yıllardır çile haline gelen Mergin yolunu gerçekleştirdiği menfez ve grup yolu iyileştirme çalışması ile tamamladı. Daha konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayan yol sayesinde bölgede üretilen ürünler zarar görmeden ülke ve dünya pazarlarına ulaştırılacak.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, Erdemli’de yıllardır beklenen ve halk arasında “Mergin Köprüsü” olarak adlandırılan Mergin yolunda menfez yapımını tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in geçtiğimiz günlerde açılacağının müjdesini verdiği Mergin yolundaki menfez hem bölge sakinlerine hem de o güzergahta ürün taşımacılığı yapanlara rahat bir nefes aldıracak.

Mergin yolu bölge halkı ve tarımsal üretim için önem taşıyor
Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, trafikte vatandaşların can güvenliğini ve rahat ulaşımını sağlamak için Erdemli ilçesi Hüsametli ile Yeniyurt Mahalleleri arasında bulunan ve 8 mahalleyi bağlayan grup yolunda menfez yapımını tamamlandı. Erdemli merkezden birçok ilçeye ve İç Anadolu’ya bağlantı sağlayan Mergin Çayı üzerindeki mevki, bölge ve çevre ilçelerde üretilen ihracat potansiyeli fazla olan ürünlerin yurt içi ve dışı pazarlara ulaşması için hayati önem taşıyor.

50 yıllık çile sona erdi
Eski Mergin yolunun karayolları standartlarına uygun olmaması, can ve mal güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle yapımına başlanan ve kısa sürede tamamlanan menfez ve grup yolu iyileştirme çalışmaları sayesinde daha konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlanacak. Böylece bölge sakinlerinin 50 yıllık çilesi de son bulmuş oldu. Çalışmalar kapsamında 54 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğinde ve 6 metre yüksekliğindeki menfez imalatı, bin 162 metrelik yolda iyileştirme ve 13 bin metrekare çift kat sathi kaplama imalatı yapıldı.

“Tüccarlar, köprümüzün eski ve dar olması nedeniyle devamlı sorun çıkarıyordu”
Yolun bağlı olduğu mahallelerden biri olan Veyselli Mahallesi Muhtarı Bülent Arslan, 1970’li yıllarda yapılan ve zamanla yıpranarak yetersiz kalan güzergahın bugüne kadar birçok sıkıntıya sebep olmasına rağmen ihmal edildiğini söyledi. Yolun birçok mahalleye ve yaylaya kadar ulaşımı sağladığını vurgulayan Arslan, “Bu köprü çilesi, bu yol çilesi çekiliyordu şimdiye kadar. Vahap Başkanımız geldikten sonra halkımıza bir söz verdi; ‘burası yapılacak’ dedi ve analizine başlandı. Tüccarlar, köprümüzün eski, küçük, dar olması nedeniyle devamlı sorun çıkarıyorlardı. Domates 1 liraysa 8090 kuruşa almayı düşünüyorlardı, yolu bahane ediyorlardı. Vahap Başkana ve ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum, halkımıza, köyümüze, milletimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Bu yol, bu köylerin 50 yıllık hayaliydi”
Yeniyurt Mahallesi sakinlerinden Mahmut Tat da söz konusu geçiş güzergahının bölgedeki vatandaşların 50 yıldır hayali olduğunu ifade ederek, “Bu yol bu köylerin 50 yıllık hayaliydi. Burada bazı arkadaşlar da dedi ki; ‘burada bu yol yapılmaz, kaçtılar, göçtüler’ işte yapıldı. Herkes gelip geçecek buradan kısmet olursa. O eleştiriyi yapanlar da buyursun bu yolu görsün. Onları da buraya davet ediyorum. Burası heyelan bölgesi. Uçurum vardı kış aylarında taşlar yuvarlanıp geliyordu. Karda arabalar kayıyordu. Yol karşıdan karşıya geçince bu tehlikelerden kurtulduk. Vahap Başkanıma çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“Kış aylarında ne zaman üzerimize taş düşecek, kaya göçecek diye korkumuz olurdu”
Yeniyurt Mahallesi sakini Yusuf Şahin ise 1962’de yaya olarak okula gitmek için kullandıkları yolda yaşadıkları sıkıntıları anlatırken, “1962’de biz bu yoldan Hüsametli’ye yaya olarak okula giderdik. 1962’den sonra şu karşıdaki yoldan gidemiyorduk. Traktör zor inerdi bu yollardan. Biz geçemiyorduk. Şimdi bu yol yapıldı, çok güzel oldu. Biz bu yoldan geçerken, virajdan dolanırken; hele kış aylarında ne zaman üzerimize taş düşecek, kaya göçecek, dağ inecek diye korkumuz olurdu arabayla geçerken. Yolumuz çok güzel oldu” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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