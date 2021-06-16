Bakan Muş: Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi (2)

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KOKAİN MUZ KOLİLERİNE GİZLENMİŞ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un açıkladığı, Mersin Limanı'nda ele geçirilen 1 ton kokain, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik polisleri ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince liman içerisinde sergilendi. Kokain maddesinin, muz kolileri içerisinde gizlendiği ortaya çıktı. 1 tonluk kokainin Ekvador'dan Mersin Limanı'na ulaştığı da kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-06-16 11:56:03



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