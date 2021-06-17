Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Kadın sürücü eğitmenleri Mersinli kadınların gözdesi oldu Mersin’de sürücü kurslarında eğitim veren uzman kadın sürücü eğitmenlerinin sayısı her geçen gün artıyor Kadın direksiyon eğitmenleri, daha sabırlı ve cesaretlendirici özellikleri, özgüven vermeleri dolayısıyla kadın sürücü adaylarının tercihi oluyor Sürücü adayları, günde 10 saat direksiyon dersi veren kadın eğitmenlerden ders almak için adeta sıraya giriyor

İHA

(Özel) Kadın sürücü eğitmenleri Mersinli kadınların gözdesi oldu Mersin’de sürücü kurslarında eğitim veren uzman kadın sürücü eğitmenlerinin sayısı her geçen gün artıyor Kadın direksiyon eğitmenleri, daha sabırlı ve cesaretlendirici özellikleri, özgüven vermeleri dolayısıyla kadın sürücü adaylarının tercihi oluyor Sürücü adayları, günde 10 saat direksiyon dersi veren kadın eğitmenlerden ders almak için adeta sıraya giriyor

– Mersin’de sürücü kurslarında eğitim veren uzman kadın sürücü eğitmenleri her geçen gün artarken, özellikle kadın kursiyerlerin de gözdesi oldular. Daha sabırlı ve cesaretlendirici özellikleriyle sürücü adaylarının tercih nedeni olan kadın eğitmenler, günde 10 saat direksiyon dersi veriyorlar. Sürücü adayları, kadın eğitmenlerden ders alabilmek için adeta sıraya giriyor.
Türkiye genelinde direksiyon başına geçen kadın sürücüler giderek artıyor. Kimseye bağımlı kalmadan, özgürce işlerini halledebilmek için ehliyet alıp araç kullanmaya başlayan kadınlara her gün yüzlercesi ekleniyor. Günümüzde artık lüks olmaktan çıkıp ihtiyaç haline gelen araç kullanma, kadınların ‘gerçekleştirilecekler listesinde’ ilk sıralarda yer alırken, Mersin’de dikkat çekici bir gelişme de kadın direksiyon eğitmenlerinde yaşanıyor. Sürücü kurslarında çalışan kadın direksiyon eğitmenlerinin sayısında son yıllarda gözle görülür bir artış kaydediliyor.

Özellikle kadınların tercihi kadın eğitmenler
Mersin’de 11 yılı aşkın süredir sürücü kurslarında uzman direksiyon eğitmeni olarak çalışan Zümral Gülşen ve Nuray Özkan da alanında başarılı kadınların en iyi örneklerinden. İşlerini çok severek yapan Gülşen ve Özkan, başarı öykülerini İHA muhabirine anlattılar.

“11 yılı aşkın bir süredir bu işi yapıyorum”
Direksiyon eğitmenliğine isteyerek başlamadığını belirten Zümral Gülşen, ‘İyi araç kullanıyorsun, anlatımın güzel. Sen bu işi yaparsın’ diyen dostları tarafından işe adeta itildiğini söyledi. Kararını verip işe başladığını ve çok sevdiğini vurgulayan Gülşen, “11 yılı aşkın bir süredir de bu işi yapıyorum. Günlük rutin 5 öğrenci 2’şer saatten 10 saatlik derse çıkıyorum. Bir haftalık program hazırlıyorum onlara, verdiklerimi alırlarsa trafikte tamamen bitiriyorum” dedi.

“‘Hocam özgüven veriyorsunuz’ diyorlar”
“Eskiden araç kullanmak lükstü ama şimdi gerçekten ihtiyaç” diyen Gülşen, özellikle kadınların en büyük ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Gülşen, çocuklarını okula götürüp getirmek isteyen veya hastası olan annelerle çalışan kadınların en çok kendilerini tercih ettiklerini belirtti. Gülşen, kadın sürücü adaylarının kadın eğitmenlerini tercih etmelerini ise şöyle açıkladı:
“Genelde öğrencilerimin bana söylediği şu; ‘Hocam özgüven veriyorsunuz.’ Aracın içerisinde sohbet ediyorum. Günde 5 öğrenci çalıştırıyorum ve 5 tane hayat dinliyorum. Yeri geliyor onlarla ağlıyorum, gülüyorum. Onlarla bazen arkadaş oluyorum. Sonra hiç ayrılmadıklarımız da oluyor tabi ki. Gerçekten onları çok iyi anlıyorum, onlara özgüven veriyorum. Kadınların kimseye muhtaç olmadan, özellikle eşlerine ihtiyaç duymadan çocuklarını özgürce parka, sahile, okula, her yere götürmelerini istiyorum.
Seviyorlar beni. Bir de işimi çok seviyorum. Bu işi herkes yapamaz, gönül ve sabır işi. Bu işi yapabilmek için önce bu işi çok sevmek gerekiyor. Ben işimi seviyorum, onlar da beni seviyor.”
Araç kullanmayı öğrenmenin cinsiyetle ya da yaşla ilgili olmadığına dikkat çeken Gülşen, “Bu, tamamen algıyla alakalı. Algı problemi yoksa verdiğimizi alan öğrenci genelde yapabiliyor. Yapamayan da oluyor tabi ki. Bazen de içinde bir cevher oluyor, biz onu çıkarıyoruz. Bazılarının da yeteneği zayıf oluyor, onlara biraz yetenek katıyoruz, elayak koordinasyonunu geliştiriyoruz. Öğrenciyle aracın içinde biraz da eğlenceli hale getirirseniz severek yapıyor” diye konuştu.

“Rahatlık açısından bayan hocaları tercih ediyorlar”
Direksiyon Eğitmeni, evli ve iki çocuk annesi Nuray Özkan da 11 yıldır bu mesleği yapıyor. Mesleğe Kahramanmaraş’ta, çocuğunun tuvalet ihtiyacı için girdiği bir sürücü kursunda tanıştığı kurs sahibi sayesinde başladığını anlatan Özkan, insanlarla uğraştıkları için mesleğin zor olduğunu söyledi.
Kadınların kadın usta öğreticileri tercih etmelerinin çok normal olduğunu ifade eden Özkan, “Onun ellerine dokunup vites attırabilirim, onun direksiyonuna çok rahat dokunabilirim. O benim yanımda bir bayan olduğum için daha çok rahat ediyor. Ona müdahale etmem, aracı öğretebilmem çok daha kolay oluyor. Rahatlık açısından genel itibariyle bayan kursiyerler bayan hocayı tercih ediyorlar” ifadelerini kullandı.
Son yıllarda kadın sürücülerin çok arttığını da vurgulayan Özkan, “Özellikle çalışan bayanlar, eşlerine ihtiyaç duymadan işlerini halledebilmek, çocuklarıyla ilgilenebilmek, pazar, market alışverişini çok rahat yapabilmek için araç kullanmak istiyorlar ve doğal olarak Türkiye’de bayan şoförlerimiz arttı. Bundan da bir bayan olarak gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

“Geri bildirimler çok güzel”
Kendilerinden ders alan kursiyerlerin çok memnun ayrıldıklarını söyleyen Özkan, “Geri bildirimler çok güzel. Kursiyer olarak gelip, sınavı kazanarak ehliyete hak kazandıktan sonra tekrar dönüş yapıyorlar ve ‘Hocam trafikte de özel ders alabilir miyiz?’ diye soruyorlar. Kendilerini çok özgür hissediyorlar, eşlerinden aracı alıp işlerini hallediyorlar. Bu da güzel bir duygu, seviniyorum gördükçe” dedi.

Sürücü adayı kadınlar çok memnun
Zümral Gülşen’den ders alan evli ve 3 çocuk annesi Mükerrem Çelik ise 11 yıl önce ehliyet aldığını, ancak araç kullanamadığını belirterek, “Kimseye muhtaç olmadan çocuklarımı gezdirmek istiyorum. Özgür olmak istiyorum. Özellikle kadın eğitmen seçtim, çünkü kendimi daha yakın hissediyorum. Zümral hocamızı epeydir takip ediyordum, çok hoşuma gidiyor konuşmaları, insana güven veriyor.
Zümral hocayla öğrenmek kolay” diye konuştu.
Nuray Özkan’ın öğrencisi Merve Beslenti de pandemi döneminde araba kullanmayı öğrenmek istediğini ifade ederek, “Nuray hoca zaten Mersin’de çok tanındık bir hoca. Tahammül, sabır seviyesi yüksek ve çok anlayışlı olduğu için Nuray hocayı tercih ettim. Özellikle kadın eğitmen tercih ettim, çünkü daha sabırlı olduklarını düşünüyorum. Daha rahat hareket edebilirim, daha anlayışlılar. Kadın kadının halinden daha iyi anlıyor. Hocanız anlayışlı olduğu sürece ve sizin de cesaretiniz, özgüveniniz varsa çok kolay” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Servis şoförü, sulama kanalında sürüklenen çocuğun hayatını kurtardı
YEREL HABERLER Servis şoförü, sulama kanalında sürüklenen çocuğun ...
Sulama kanalına düşen çocuğu servis şoförü kurtardı
YEREL HABERLER Sulama kanalına düşen çocuğu servis şoförü kurtardı
Evlilik vaadiyle 135 bin TL dolandırdı, evli çıktı
YEREL HABERLER Evlilik vaadiyle 135 bin TL dolandırdı, evli çıktı
Kayıp çocuklar bulundu Mersin’in Bozyazı ilçesinde dün akşamdan bu yana kayıp olan 2 çocuk polisler tarafından bulundu
YEREL HABERLER Kayıp çocuklar bulundu Mersin’in Bozyazı ilçesinde ...
Evlilik vaadinde bulunduğu kadının 135 bin lira parasını dolandırmış Mersin'de evlilik vaadiyle bir kadını 135 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Evlilik vaadinde bulunduğu kadının 135 bin lira ...
Bıçaklanan 16 yaşındaki Murat, yaşama tutunamadı
YEREL HABERLER Bıçaklanan 16 yaşındaki Murat, yaşama tutunamadı
Şehit Mustafa Sarı'nın adı Toroslar'da okul kütüphanesinde yaşayacak
YEREL HABERLER Şehit Mustafa Sarı'nın adı Toroslar'da okul ...
Tarsus'ta kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti Ölen gencin yakınları hastanede taşkınlık çıkardı
YEREL HABERLER Tarsus'ta kavgada bıçaklanan genç hayatını ...
Mobil aşı ekipleri Mersin’de hizmet vermeye başladı MTOSB’de 3 doktor, 8 sağlık personeli eşliğinde günlük 400’e yakın kişinin aşılaması yapılıyor İl Sağlık Müdürü Ceviz: “14 mobil aşı ekibi oluşturduk”
YEREL HABERLER Mobil aşı ekipleri Mersin’de hizmet vermeye ...
Mersin’de su kaynakları yangın sezonuna hazır
YEREL HABERLER Mersin’de su kaynakları yangın sezonuna hazır
Bozyazı'da dün kaybolan 2 çocuktan haber alınamıyor
YEREL HABERLER Bozyazı'da dün kaybolan 2 çocuktan haber alınamıyor
Seçer, Anamur ve Bozyazı'da vatandaşlarla buluştu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "İstiyoruz ki, kenti sokaktan yönetelim, sokakta sorunları görelim" "Ben tarafım, halkın tarafıyım"
YEREL HABERLER Seçer, Anamur ve Bozyazı'da vatandaşlarla ...
ASUD’dan Başkan Özyiğit’e asbest teşekkürü
YEREL HABERLER ASUD’dan Başkan Özyiğit’e asbest teşekkürü
Mersin'in Ayasofya’sı: "Alahan Manastırı"
YEREL HABERLER Mersin'in Ayasofya’sı: "Alahan Manastırı"
Türkiye’nin en büyük kokain operasyonu Mersin’de gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük kokain operasyonu Mersin’de ...
Bakan Muş: Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi (2)
YEREL HABERLER Bakan Muş: Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele ...
Mergin Çayı üzerine menfez yapıldı, 50 yıllık çile sona erdi Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli’den İç Anadolu’ya uzanan ve yıllardır çile haline gelen Mergin yolunu gerçekleştirdiği menfez ve grup yolu iyileştirme çalışması ile tamamladı
YEREL HABERLER Mergin Çayı üzerine menfez yapıldı, 50 yıllık çile ...
Demirel hayranı Bolat beyaz atla anma etkinliklerine katılacak
YEREL HABERLER Demirel hayranı Bolat beyaz atla anma etkinliklerine ...
Carettalar, Mersin sahillerine yumurta bırakmaya başladı
YEREL HABERLER Carettalar, Mersin sahillerine yumurta bırakmaya ...
MESKİ’nin enerji tüketim maliyeti yüzde 28,8 azaldı
YEREL HABERLER MESKİ’nin enerji tüketim maliyeti yüzde 28,8 azaldı
Mersin'de dev kokain operasyonu Türkiye'de yapılan en büyük kokain operasyonunda 1 ton 150 kilogram kokain maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de dev kokain operasyonu Türkiye'de yapılan en ...
Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’a modern bir üstgeçit kazandırıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’a modern bir üstgeçit ...
Silifke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi çevre ilçelere de hizmet veriyor
YEREL HABERLER Silifke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi çevre ilçelere de ...
El sanatları kursunu başarıyla tamamlayanlar sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER El sanatları kursunu başarıyla tamamlayanlar ...