– Mersin’de sürücü kurslarında eğitim veren uzman kadın sürücü eğitmenleri her geçen gün artarken, özellikle kadın kursiyerlerin de gözdesi oldular. Daha sabırlı ve cesaretlendirici özellikleriyle sürücü adaylarının tercih nedeni olan kadın eğitmenler, günde 10 saat direksiyon dersi veriyorlar. Sürücü adayları, kadın eğitmenlerden ders alabilmek için adeta sıraya giriyor.

Türkiye genelinde direksiyon başına geçen kadın sürücüler giderek artıyor. Kimseye bağımlı kalmadan, özgürce işlerini halledebilmek için ehliyet alıp araç kullanmaya başlayan kadınlara her gün yüzlercesi ekleniyor. Günümüzde artık lüks olmaktan çıkıp ihtiyaç haline gelen araç kullanma, kadınların ‘gerçekleştirilecekler listesinde’ ilk sıralarda yer alırken, Mersin’de dikkat çekici bir gelişme de kadın direksiyon eğitmenlerinde yaşanıyor. Sürücü kurslarında çalışan kadın direksiyon eğitmenlerinin sayısında son yıllarda gözle görülür bir artış kaydediliyor.



Özellikle kadınların tercihi kadın eğitmenler

Mersin’de 11 yılı aşkın süredir sürücü kurslarında uzman direksiyon eğitmeni olarak çalışan Zümral Gülşen ve Nuray Özkan da alanında başarılı kadınların en iyi örneklerinden. İşlerini çok severek yapan Gülşen ve Özkan, başarı öykülerini İHA muhabirine anlattılar.



“11 yılı aşkın bir süredir bu işi yapıyorum”

Direksiyon eğitmenliğine isteyerek başlamadığını belirten Zümral Gülşen, ‘İyi araç kullanıyorsun, anlatımın güzel. Sen bu işi yaparsın’ diyen dostları tarafından işe adeta itildiğini söyledi. Kararını verip işe başladığını ve çok sevdiğini vurgulayan Gülşen, “11 yılı aşkın bir süredir de bu işi yapıyorum. Günlük rutin 5 öğrenci 2’şer saatten 10 saatlik derse çıkıyorum. Bir haftalık program hazırlıyorum onlara, verdiklerimi alırlarsa trafikte tamamen bitiriyorum” dedi.



“‘Hocam özgüven veriyorsunuz’ diyorlar”

“Eskiden araç kullanmak lükstü ama şimdi gerçekten ihtiyaç” diyen Gülşen, özellikle kadınların en büyük ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Gülşen, çocuklarını okula götürüp getirmek isteyen veya hastası olan annelerle çalışan kadınların en çok kendilerini tercih ettiklerini belirtti. Gülşen, kadın sürücü adaylarının kadın eğitmenlerini tercih etmelerini ise şöyle açıkladı:

“Genelde öğrencilerimin bana söylediği şu; ‘Hocam özgüven veriyorsunuz.’ Aracın içerisinde sohbet ediyorum. Günde 5 öğrenci çalıştırıyorum ve 5 tane hayat dinliyorum. Yeri geliyor onlarla ağlıyorum, gülüyorum. Onlarla bazen arkadaş oluyorum. Sonra hiç ayrılmadıklarımız da oluyor tabi ki. Gerçekten onları çok iyi anlıyorum, onlara özgüven veriyorum. Kadınların kimseye muhtaç olmadan, özellikle eşlerine ihtiyaç duymadan çocuklarını özgürce parka, sahile, okula, her yere götürmelerini istiyorum.

Seviyorlar beni. Bir de işimi çok seviyorum. Bu işi herkes yapamaz, gönül ve sabır işi. Bu işi yapabilmek için önce bu işi çok sevmek gerekiyor. Ben işimi seviyorum, onlar da beni seviyor.”

Araç kullanmayı öğrenmenin cinsiyetle ya da yaşla ilgili olmadığına dikkat çeken Gülşen, “Bu, tamamen algıyla alakalı. Algı problemi yoksa verdiğimizi alan öğrenci genelde yapabiliyor. Yapamayan da oluyor tabi ki. Bazen de içinde bir cevher oluyor, biz onu çıkarıyoruz. Bazılarının da yeteneği zayıf oluyor, onlara biraz yetenek katıyoruz, elayak koordinasyonunu geliştiriyoruz. Öğrenciyle aracın içinde biraz da eğlenceli hale getirirseniz severek yapıyor” diye konuştu.



“Rahatlık açısından bayan hocaları tercih ediyorlar”

Direksiyon Eğitmeni, evli ve iki çocuk annesi Nuray Özkan da 11 yıldır bu mesleği yapıyor. Mesleğe Kahramanmaraş’ta, çocuğunun tuvalet ihtiyacı için girdiği bir sürücü kursunda tanıştığı kurs sahibi sayesinde başladığını anlatan Özkan, insanlarla uğraştıkları için mesleğin zor olduğunu söyledi.

Kadınların kadın usta öğreticileri tercih etmelerinin çok normal olduğunu ifade eden Özkan, “Onun ellerine dokunup vites attırabilirim, onun direksiyonuna çok rahat dokunabilirim. O benim yanımda bir bayan olduğum için daha çok rahat ediyor. Ona müdahale etmem, aracı öğretebilmem çok daha kolay oluyor. Rahatlık açısından genel itibariyle bayan kursiyerler bayan hocayı tercih ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Son yıllarda kadın sürücülerin çok arttığını da vurgulayan Özkan, “Özellikle çalışan bayanlar, eşlerine ihtiyaç duymadan işlerini halledebilmek, çocuklarıyla ilgilenebilmek, pazar, market alışverişini çok rahat yapabilmek için araç kullanmak istiyorlar ve doğal olarak Türkiye’de bayan şoförlerimiz arttı. Bundan da bir bayan olarak gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.



“Geri bildirimler çok güzel”

Kendilerinden ders alan kursiyerlerin çok memnun ayrıldıklarını söyleyen Özkan, “Geri bildirimler çok güzel. Kursiyer olarak gelip, sınavı kazanarak ehliyete hak kazandıktan sonra tekrar dönüş yapıyorlar ve ‘Hocam trafikte de özel ders alabilir miyiz?’ diye soruyorlar. Kendilerini çok özgür hissediyorlar, eşlerinden aracı alıp işlerini hallediyorlar. Bu da güzel bir duygu, seviniyorum gördükçe” dedi.



Sürücü adayı kadınlar çok memnun

Zümral Gülşen’den ders alan evli ve 3 çocuk annesi Mükerrem Çelik ise 11 yıl önce ehliyet aldığını, ancak araç kullanamadığını belirterek, “Kimseye muhtaç olmadan çocuklarımı gezdirmek istiyorum. Özgür olmak istiyorum. Özellikle kadın eğitmen seçtim, çünkü kendimi daha yakın hissediyorum. Zümral hocamızı epeydir takip ediyordum, çok hoşuma gidiyor konuşmaları, insana güven veriyor.

Zümral hocayla öğrenmek kolay” diye konuştu.

Nuray Özkan’ın öğrencisi Merve Beslenti de pandemi döneminde araba kullanmayı öğrenmek istediğini ifade ederek, “Nuray hoca zaten Mersin’de çok tanındık bir hoca. Tahammül, sabır seviyesi yüksek ve çok anlayışlı olduğu için Nuray hocayı tercih ettim. Özellikle kadın eğitmen tercih ettim, çünkü daha sabırlı olduklarını düşünüyorum. Daha rahat hareket edebilirim, daha anlayışlılar. Kadın kadının halinden daha iyi anlıyor. Hocanız anlayışlı olduğu sürece ve sizin de cesaretiniz, özgüveniniz varsa çok kolay” ifadelerini kullandı.

