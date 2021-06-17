Anamur'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Mersin'in Anamur ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli, çok miktarda uyuşturucu ile birlikte gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Anamur ilçesinde uyuşturucu madde kullanan, imal eden ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yapılan iki ayrı çalışmada, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 30 gram metamfetamin, 15 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 14 adet fişek ele geçirildi.
Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.