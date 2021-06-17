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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MESKİ'nin su analiz laboratuvarına üniversite ilgisi

İHA

MESKİ'nin su analiz laboratuvarına üniversite ilgisi

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (MESKİ) Merkez Su Analiz Laboratuvarına, Çukurova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı yetkilileri tarafından ziyaret gerçekleştirildi.
Çukurova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarında görev yapan Prof. Dr. Mehmet Bertan Yılmaz, öğretim görevlisi Uğur Çağlayan ve bilgisayar işletmeni Mehmet Yazgan'ın katıldığı ziyaret sırasında, 'TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları'nın yetkinliği için genel gereklilikler standardının şartlarını kapsayan kalite yönetim sistemi ve teknik şartlar hakkında deneyim ve bilgi birikimi paylaşıldı. Çukurova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarının akreditasyon sürecinin daha etkin ve verimli bir şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla fikir alışverişinde bulunuldu.
Mersin’de hizmet verilen alanda kaynakları ve teknolojiyi etkin kullanıp, sürekli iyileştiren ve vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içmesuyu temin eden MESKİ, insan ve çevre sağlığını esas alarak atıksuların bertarafını sağlamak misyonuyla hareket ediyor. Bölgenin en geniş ve en büyük laboratuvarlarından biri olan merkez su analiz laboratuvarı, uygun bir kalite yönetim sistemi ile faaliyet gösteriyor. İçmesuyu, atıksu, havuz suyu, deniz suyu ve yüzeysel sular olmak üzere 5 farklı matrikste analizler gerçekleştiren laboratuvar, bu analizlerin sonuçlarının ulusal/uluslararası geçerliliğini sağlamak amacıyla 'TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği için Genel Gereklilikler Standardı'nın şartlarını uygun şekilde sağlıyor.
MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 18 Nisan 2014 tarihinde akredite oldu. Akreditasyonun devamlılığının sağlanabilmesi için bilinçli ve deneyimli personelleriyle çalışmalarını sürdüren laboratuvar, akredite olunan tüm parametrelerden her yıl gerçekleşen denetimleri başarıyla geçiyor. 2020 yılı Temmuz ayında bünyesine kattığı ICP MS cihazı ile kapsamına 19 parametre daha ekleyen laboratuvar, analizini gerçekleştirdiği toplam 152 parametre/metottan, akredite parametre/metot sayısını 90 parametre/metoda çıkarmaya hak kazandı.

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