Seçer: "Belediye başkanı ile muhtarlar işbirliği yapmak durumunda" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Mersin, Türkiye'nin yükselen yıldızı" "Mezitli'de 200 milyon liralık içmesuyu şebeke hattı çalışması başlıyor"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, daha faydalı, etkin ve sonuç alınabilecek hizmetler yapılabilmesi için muhtarlarla iş birliğinin önemine vurgu yaparak, “Belediye başkanı ile muhtar mutlaka iş birliği yapmak durumundadır” dedi.

Seçer, Mezitli Muhtarlar Derneğinin 1. Olağan Genel Kuruluna katıldı. Daha faydalı, etkin ve sonuç alınabilecek hizmetler yapılabilmesi için muhtarlarla iş birliğinin zorunluluk olduğunu dile getiren Seçer, “Belediye başkanıyla muhtar, mutlaka iş birliği yapmak durumundadır. Özellikle yurttaşlarımızla aramızdaki köprü vazifesini görür muhtarlarımız. Muhtarların bana aktardığı bilgi akışları doğru karar vermeme ya da yanlıştaysak yanlıştan dönme konusunda çok önemli bir etki yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak benim henüz ilk dönemim. Muhtarlarla ilişkilerimizin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Tabi münferit olaylar olmuyor değil. 805 mahalle, 805 ayrı şahsiyet ama bir ilçe belediye başkanı ya da bir büyükşehir belediye başkanı. Ben kümülatif olarak baktığınız zaman çok daha fazla büyük bir kitle ile iş birliği yapma durumundayım. Ya da mesai arkadaşlarımın sayısı çok daha fazla. Bu beni memnun ediyor” ifadelerini kullandı.

“Tartışmasız ve rakipsiz Türkiye’nin yükselen yıldızı Mersin”

Mezitli’nin çok güzel bir merkez ilçe olduğunu ifade eden Seçer, her geçen gün nüfusunun arttığını ve değerinin katlandığını söyledi. Mezitli’de bitirilen imar planlarına ilişkin de konuşan Seçer, “1/5000’lik, buna bağlı olarak 1/1000’lik nazım imar planı çalışmaları çok değerli çalışmalar. Bunlar böyle kolay meclisten geçen ya da uygulamaya giren konular değil. Çünkü kentin geleceğini çiziyorsunuz orada. Daha sonraki on yıllar sonraki nesiller ya size teşekkür edecek ya da intizar edecek” diye konuştu.

Mersin’in gelecek 15 yılda Türkiye’nin yükselen yıldızı olacağını kaydeden Seçer, “Bu zenginliğin farkındayız. Bu farkındalıkla belediye başkanlığı yapıyoruz. Mezitli de şanslı, Mersin de şanslı. Neden? Kalbinde hiçbir kötülük taşımadan kendisine destek olmuş, kendisine güvenmiş, kenti emanet etmiş yurttaşlara layık olmak için var gücüyle çalışan belediye başkanları var. Bu önemlidir. Bu çok değerli bir durumdur. Sizler de muhtarlarımız olarak öylesiniz” şeklinde konuştu.

“200 milyon liralık içmesuyu şebeke hattı çalışması başlıyor”

Mezitli’de çok önemli yatırımlar yapıldığına da vurgu yapan Seçer, altyapı ve üstyapı yatırımlarına devam edileceğinin altını çizdi. Belediyeciliğin yalnızca beton yapmak olmadığını, ayrım gözetmeden insana yatırım yapmak gerektiğini belirten Seçer, Mezitli’de yapılan bazı çalışmaları şöyle anlattı: “Yıllardır Kuyuluk sürüncemede, bir altyapı beklentisi vardı. Büyük bir sorun alanı olan bölgede bitirdik, şimdi 2. etap, 3. etap çalışmalar devam ediyor. Yine grup yolları, muhtelif yerlerde içme suyu şebekeleri, paket arıtma ihtiyacı olan Tepeköy gibi birçok alanda çalışmalarımız devam ediyor. Çok önemli bir projeye imza atacağız, Allah izin verirse. Her şey tamamlandı. 200 milyon liralık içmesuyu şebeke hattı çalışması başlıyor. Çok demode içmesuyu şebeke hattı var. Burayı yapıyorsunuz orası patlıyor, orayı yapıyorsunuz diğer taraf patlıyor. Artık Mezitli’nin içmesuyu şebeke hatları yenilenecek. Muazzam bir noktaya geleceğiz. Biz kırsal mahallelerde de çalışıyoruz. Şu anda Kuzucubelen’de içmesuyu çalışması var.”

Sahillerin tahsisine de değinen Başkan Seçer, konuyla ilgili şunları söyledi: “Bütün sorun alanlarının çözüm noktası olarak belediyeler görülüyor. Ama sorun alanları biz değiliz ki. ‘Tahsis istedim’ diyor, ‘alamadım’ diyor. Ben tahsis istiyorum alamıyorum. Mülk Milli Emlak’ın, sorumluluk Büyükşehir Belediyesinin. Parklarda da aynı durum. Sürekli gündeme getiriyoruz. Kültür Parkın Mezitli bölümünde kalan kısmında sorunumuz yok. Yenişehir’in kalan kısmında bazı çalışmalar yapacağız. Ön tahsis süresi bitmiş. Tahsis alamıyoruz, ihaleye çıkamıyoruz. Atatürk Parkı aynı şekilde. Kurumlar arasında uyum olmadığı zaman tablo bu."

Tarhan: “Bütün Mezitli’nin sorunlarını kendisi çok yakından biliyor”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise Mezitli’ye kazandırılan hizmetlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in çok önemli bir payı olduğunu belirterek, “Büyükşehirlerin, ilçe belediyeleri ile uyumlu şekilde ortak çalışmalar yürütmesi. Biz bu anlamda çok şanslıyız tabi ki. Çünkü adaylık görevinden başlayarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Mezitli’nin sorunlarını kendileri doğrudan sordu, soruşturdu ve mesaj da verdi. Neler yapacağını açık ve net şekilde söyledi ve başladı da bunlara zaten göreve geldikten sonra. Bütün Mezitli’nin sorunlarını kendisi çok yakından biliyor. Sorunları çözmek için önce sorunların doğru tespiti gerekiyor. Bu bir aşamadır. Tespitler yapıldı. Bilinmeyen hiçbir şey yok ve adım adım yapılıyor tabi ki. Bunlardan birisi de Mezitli’nin imar planlarıydı. Gerçekten 4 ilçe içerisinde planları bitirilmiş tek ilçeyiz” diye konuştu.

