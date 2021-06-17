Seçer: "Belediye başkanı ile muhtarlar işbirliği yapmak durumunda" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Mersin, Türkiye'nin yükselen yıldızı" "Mezitli'de 200 milyon liralık içmesuyu şebeke hattı çalışması başlıyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seçer: "Belediye başkanı ile muhtarlar işbirliği yapmak durumunda" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Mersin, Türkiye'nin yükselen yıldızı" "Mezitli'de 200 milyon liralık içmesuyu şebeke hattı çalışması başlıyor"

İHA

Seçer: "Belediye başkanı ile muhtarlar işbirliği yapmak durumunda" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Mersin, Türkiye'nin yükselen yıldızı" "Mezitli'de 200 milyon liralık içmesuyu şebeke hattı çalışması başlıyor"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, daha faydalı, etkin ve sonuç alınabilecek hizmetler yapılabilmesi için muhtarlarla iş birliğinin önemine vurgu yaparak, “Belediye başkanı ile muhtar mutlaka iş birliği yapmak durumundadır” dedi.
Seçer, Mezitli Muhtarlar Derneğinin 1. Olağan Genel Kuruluna katıldı. Daha faydalı, etkin ve sonuç alınabilecek hizmetler yapılabilmesi için muhtarlarla iş birliğinin zorunluluk olduğunu dile getiren Seçer, “Belediye başkanıyla muhtar, mutlaka iş birliği yapmak durumundadır. Özellikle yurttaşlarımızla aramızdaki köprü vazifesini görür muhtarlarımız. Muhtarların bana aktardığı bilgi akışları doğru karar vermeme ya da yanlıştaysak yanlıştan dönme konusunda çok önemli bir etki yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak benim henüz ilk dönemim. Muhtarlarla ilişkilerimizin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Tabi münferit olaylar olmuyor değil. 805 mahalle, 805 ayrı şahsiyet ama bir ilçe belediye başkanı ya da bir büyükşehir belediye başkanı. Ben kümülatif olarak baktığınız zaman çok daha fazla büyük bir kitle ile iş birliği yapma durumundayım. Ya da mesai arkadaşlarımın sayısı çok daha fazla. Bu beni memnun ediyor” ifadelerini kullandı.
“Tartışmasız ve rakipsiz Türkiye’nin yükselen yıldızı Mersin”
Mezitli’nin çok güzel bir merkez ilçe olduğunu ifade eden Seçer, her geçen gün nüfusunun arttığını ve değerinin katlandığını söyledi. Mezitli’de bitirilen imar planlarına ilişkin de konuşan Seçer, “1/5000’lik, buna bağlı olarak 1/1000’lik nazım imar planı çalışmaları çok değerli çalışmalar. Bunlar böyle kolay meclisten geçen ya da uygulamaya giren konular değil. Çünkü kentin geleceğini çiziyorsunuz orada. Daha sonraki on yıllar sonraki nesiller ya size teşekkür edecek ya da intizar edecek” diye konuştu.
Mersin’in gelecek 15 yılda Türkiye’nin yükselen yıldızı olacağını kaydeden Seçer, “Bu zenginliğin farkındayız. Bu farkındalıkla belediye başkanlığı yapıyoruz. Mezitli de şanslı, Mersin de şanslı. Neden? Kalbinde hiçbir kötülük taşımadan kendisine destek olmuş, kendisine güvenmiş, kenti emanet etmiş yurttaşlara layık olmak için var gücüyle çalışan belediye başkanları var. Bu önemlidir. Bu çok değerli bir durumdur. Sizler de muhtarlarımız olarak öylesiniz” şeklinde konuştu.
“200 milyon liralık içmesuyu şebeke hattı çalışması başlıyor”
Mezitli’de çok önemli yatırımlar yapıldığına da vurgu yapan Seçer, altyapı ve üstyapı yatırımlarına devam edileceğinin altını çizdi. Belediyeciliğin yalnızca beton yapmak olmadığını, ayrım gözetmeden insana yatırım yapmak gerektiğini belirten Seçer, Mezitli’de yapılan bazı çalışmaları şöyle anlattı: “Yıllardır Kuyuluk sürüncemede, bir altyapı beklentisi vardı. Büyük bir sorun alanı olan bölgede bitirdik, şimdi 2. etap, 3. etap çalışmalar devam ediyor. Yine grup yolları, muhtelif yerlerde içme suyu şebekeleri, paket arıtma ihtiyacı olan Tepeköy gibi birçok alanda çalışmalarımız devam ediyor. Çok önemli bir projeye imza atacağız, Allah izin verirse. Her şey tamamlandı. 200 milyon liralık içmesuyu şebeke hattı çalışması başlıyor. Çok demode içmesuyu şebeke hattı var. Burayı yapıyorsunuz orası patlıyor, orayı yapıyorsunuz diğer taraf patlıyor. Artık Mezitli’nin içmesuyu şebeke hatları yenilenecek. Muazzam bir noktaya geleceğiz. Biz kırsal mahallelerde de çalışıyoruz. Şu anda Kuzucubelen’de içmesuyu çalışması var.”
Sahillerin tahsisine de değinen Başkan Seçer, konuyla ilgili şunları söyledi: “Bütün sorun alanlarının çözüm noktası olarak belediyeler görülüyor. Ama sorun alanları biz değiliz ki. ‘Tahsis istedim’ diyor, ‘alamadım’ diyor. Ben tahsis istiyorum alamıyorum. Mülk Milli Emlak’ın, sorumluluk Büyükşehir Belediyesinin. Parklarda da aynı durum. Sürekli gündeme getiriyoruz. Kültür Parkın Mezitli bölümünde kalan kısmında sorunumuz yok. Yenişehir’in kalan kısmında bazı çalışmalar yapacağız. Ön tahsis süresi bitmiş. Tahsis alamıyoruz, ihaleye çıkamıyoruz. Atatürk Parkı aynı şekilde. Kurumlar arasında uyum olmadığı zaman tablo bu."
Tarhan: “Bütün Mezitli’nin sorunlarını kendisi çok yakından biliyor”
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise Mezitli’ye kazandırılan hizmetlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in çok önemli bir payı olduğunu belirterek, “Büyükşehirlerin, ilçe belediyeleri ile uyumlu şekilde ortak çalışmalar yürütmesi. Biz bu anlamda çok şanslıyız tabi ki. Çünkü adaylık görevinden başlayarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Mezitli’nin sorunlarını kendileri doğrudan sordu, soruşturdu ve mesaj da verdi. Neler yapacağını açık ve net şekilde söyledi ve başladı da bunlara zaten göreve geldikten sonra. Bütün Mezitli’nin sorunlarını kendisi çok yakından biliyor. Sorunları çözmek için önce sorunların doğru tespiti gerekiyor. Bu bir aşamadır. Tespitler yapıldı. Bilinmeyen hiçbir şey yok ve adım adım yapılıyor tabi ki. Bunlardan birisi de Mezitli’nin imar planlarıydı. Gerçekten 4 ilçe içerisinde planları bitirilmiş tek ilçeyiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MESKİ'nin su analiz laboratuvarına üniversite ilgisi
YEREL HABERLER MESKİ'nin su analiz laboratuvarına üniversite ilgisi
Akkuyu NGS'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
YEREL HABERLER Akkuyu NGS'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Çaldıkları sosyal medya hesaplarıyla vatandaşı dolandırdılar Mersin ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Çaldıkları sosyal medya hesaplarıyla vatandaşı ...
Mersin'de itfaiye ekipleri su altı ve üstü kurtarma eğitimi aldı
YEREL HABERLER Mersin'de itfaiye ekipleri su altı ve üstü kurtarma ...
Üzüm üreticilerine erken kesim uyarısı
YEREL HABERLER Üzüm üreticilerine erken kesim uyarısı
Anamur'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Anamur'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına ...
Sarıulak zeytinyağı tescillendi Erdoğan: "Sarıulak zeytinyağının sağlık açısından içerdiği polifenol miktarı açısından diğer yağlara nazaran çok yüksek olmasını lehimize kullanarak, yurt dışına pazarlanması konusunda çalışmaları arttıracağız"
YEREL HABERLER Sarıulak zeytinyağı tescillendi Erdoğan: "Sarıulak ...
Mersin'de izinsiz kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de izinsiz kazı yapan 8 şüpheli suçüstü ...
(Özel) Kadın sürücü eğitmenleri Mersinli kadınların gözdesi oldu Mersin’de sürücü kurslarında eğitim veren uzman kadın sürücü eğitmenlerinin sayısı her geçen gün artıyor Kadın direksiyon eğitmenleri, daha sabırlı ve cesaretlendirici özellikleri, özgüven vermeleri dolayısıyla kadın sürücü adaylarının tercihi oluyor Sürücü adayları, günde 10 saat direksiyon dersi veren kadın eğitmenlerden ders almak için adeta sıraya giriyor
YEREL HABERLER (Özel) Kadın sürücü eğitmenleri Mersinli kadınların ...
Servis şoförü, sulama kanalında sürüklenen çocuğun hayatını kurtardı
YEREL HABERLER Servis şoförü, sulama kanalında sürüklenen çocuğun ...
Sulama kanalına düşen çocuğu servis şoförü kurtardı
YEREL HABERLER Sulama kanalına düşen çocuğu servis şoförü kurtardı
Evlilik vaadiyle 135 bin TL dolandırdı, evli çıktı
YEREL HABERLER Evlilik vaadiyle 135 bin TL dolandırdı, evli çıktı
Kayıp çocuklar bulundu Mersin’in Bozyazı ilçesinde dün akşamdan bu yana kayıp olan 2 çocuk polisler tarafından bulundu
YEREL HABERLER Kayıp çocuklar bulundu Mersin’in Bozyazı ilçesinde ...
Evlilik vaadinde bulunduğu kadının 135 bin lira parasını dolandırmış Mersin'de evlilik vaadiyle bir kadını 135 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Evlilik vaadinde bulunduğu kadının 135 bin lira ...
Bıçaklanan 16 yaşındaki Murat, yaşama tutunamadı
YEREL HABERLER Bıçaklanan 16 yaşındaki Murat, yaşama tutunamadı
Şehit Mustafa Sarı'nın adı Toroslar'da okul kütüphanesinde yaşayacak
YEREL HABERLER Şehit Mustafa Sarı'nın adı Toroslar'da okul ...
Tarsus'ta kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti Ölen gencin yakınları hastanede taşkınlık çıkardı
YEREL HABERLER Tarsus'ta kavgada bıçaklanan genç hayatını ...
Mobil aşı ekipleri Mersin’de hizmet vermeye başladı MTOSB’de 3 doktor, 8 sağlık personeli eşliğinde günlük 400’e yakın kişinin aşılaması yapılıyor İl Sağlık Müdürü Ceviz: “14 mobil aşı ekibi oluşturduk”
YEREL HABERLER Mobil aşı ekipleri Mersin’de hizmet vermeye ...
Mersin’de su kaynakları yangın sezonuna hazır
YEREL HABERLER Mersin’de su kaynakları yangın sezonuna hazır
Bozyazı'da dün kaybolan 2 çocuktan haber alınamıyor
YEREL HABERLER Bozyazı'da dün kaybolan 2 çocuktan haber alınamıyor
Seçer, Anamur ve Bozyazı'da vatandaşlarla buluştu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "İstiyoruz ki, kenti sokaktan yönetelim, sokakta sorunları görelim" "Ben tarafım, halkın tarafıyım"
YEREL HABERLER Seçer, Anamur ve Bozyazı'da vatandaşlarla ...
ASUD’dan Başkan Özyiğit’e asbest teşekkürü
YEREL HABERLER ASUD’dan Başkan Özyiğit’e asbest teşekkürü
Mersin'in Ayasofya’sı: "Alahan Manastırı"
YEREL HABERLER Mersin'in Ayasofya’sı: "Alahan Manastırı"
Türkiye’nin en büyük kokain operasyonu Mersin’de gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük kokain operasyonu Mersin’de ...