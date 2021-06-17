Sulama kanalına düşen çocuğu kurtaran şoför: "İnsanlık görevimizi yaptık" Tarsus’ta tarım işçisi taşırken 6 yaşındaki çocuğu boğulmaktan kurtaran Vehbi Gümüştaş, suni teneffüs ve kalp masajı yaptığını çocuğun nefes almaya başladığını anlattı Hayati tehlikeyi atlatamayan 6 yaşındaki çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor

Mersin’in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen ve boğulma tehlikesi geçiren çocuğu kurtaran tarım işçilerini taşıyan minibüs şoförü Vehbi Gümüştaş, insanlık görevini yaptığını söyledi.

Dün, Yeni Mahalle içinde geçmekte olan DSİ sulama kanalına 6 yaşındaki E.B.K. adlı çocuk düştü. Arkadaşları ise çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada oradan geçmekte olan ve tarım işçisi taşıyan minibüs şoförü Vehbi Gümüştaş, çocuğun sulama kanalından sürüklendiğini düşünerek aracını hızla suyun aktığı yöne doğru sürmeye başladı. 200 metre ilerde küçük çocuğu suyun üzerinde hareketsiz gören Gümüştaş, araçtan inerek suya atladı. Gümüştaş, E.B.K.’yi sudan çıkarıp kalp masajı ve suni teneffüs ile hayata döndürmeyi başardı. Yapılan ihbarla olay yerine gelen ambulans çocuğu hastaneye götürdü. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuğun tedavisi sürerken hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

Olayı anlatan şoför Vehbi Gümüştaş, herkesin çocuklarına sahip çıkmasını istedi.

2 çocuk babası Gümüştaş, “İş dönüşü yaşadık olayı. İşçileri dağıtırken tesadüfen gördük. Kanalın üzerinde kalabalığı gördük. Kavga var sandık, çocuğun suya düştüğünü bulamadıklarını duyduk. Hemen kardeşim Hasan suya atladı, bulamadı. Ben de çocuk ortalıkta olmayınca, arabanın içinde işçilerle olduğu halde 200 metre ileriye sürdüm. Faris kardeşimiz çocuğu suyun içerisinde gördü. Arabayı durdurup acil suya atladım. Çocuğu çıkardım. Kenarda ilk müdahaleyi yaptık, çok şükür. Önce midesindeki suyu boşalttım. Suyu çıkarttıktan sonra suni teneffüsle nefes alıp almadığını kontrol ettim. Sonra da kalp masajı yaptım. Ambulans gelene kadar müdahalede bulundum. Çok şükür nefes almaya başladı çocuk. Ambulansa sevk ettik. Çok şükür ambulansa teslim ettiğimizde çocuk nefes alıp vermeye başladı. Binlerce şükür olsun, çocuklarımıza mukayyet olalım. Bizim de çocuğumuz var. Böyle olaylarda yardımcı olmak gerekiyor. İnsanlık görevimizi yapmamız gerekiyor” dedi.

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