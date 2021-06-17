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Emir'i kurtarıp, hayata döndüren servis şoförü: İnsanlık görevimi yaptım

DHA

Emir'i kurtarıp, hayata döndüren servis şoförü: İnsanlık görevimi yaptım


Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşüp boğulma tehlikesi geçiren Emir Botan Kaplan'ı (6), servis şoförü Vehbi Gümüştaş (33) kurtardı. İnsanlık görevini yaptığını söyleyen Gümüştaş, sudan çıkardığında nefes almadığını belirttiği çocuğu kalp masajı ve suni teneffüsle hayata hayata döndürdüğünü anlattı.
Yeni Mahalle'de dün sulama kanalı içinde hareketsiz şekilde akıntıda sürüklenen bir çocuk gören Vehbi Gümüştaş, aracını durdurup suya atladı. Gümüştaş, sudan çıkardığı çocuğa kalp masajı ve suni teneffüs yaptıktan sonra, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, isminin Emir Botan Kaplan olduğu belirlenen çocuğu ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavisi devam eden  Emir Botan Kaplan'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.
'NEFES ALMAYA BAŞLADI'
Yaşananları anlatan Vehbi Gümüştaş, herkesin çocuklarına sahip çıkması ve dikkat etmesi gerektiğini söyledi. İşçileri servisle evlerine bırakırken etrafta kalabalık gördüğünü söyleyen Gümüştaş, "İlk başta kavga var zannettik. Çocuğun suya düştüğünü, bulamadıklarını duyduk. Önce kardeşim atladı suya ancak bulamadı. Minibüsü 200 metre ileriye sürdüm. Çocuğun cansız bedenini çıkardım. Nefes almıyordu. Önce midesindeki suyu boşalttım. Daha sonra suni teneffüs yaptım. Ambulans gelene kadar müdahalede bulundum, çok şükür nefes almaya başladı çocuk. Binlerce şükür olsun. Bizim de çocuğumuz var. Böyle olaylarda yardımcı olmak gerekiyor. İnsanlık görevimizi yapmamız gerekiyor" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2021-06-17 12:51:57

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