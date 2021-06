Kır Çiçekleri sporcularından Başkan Seçer'e Babalar Günü hediyesi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kır Çiçekleri Projesi kapsamında eğitim alan 55 küçük sporcu ile bir araya geldi. Sporcular, Seçer’e kalp figürü içerisinde üzerinde, “Kocaman kalbinizde bize yer açtığınız için sonsuz minnettarız. Kır Çiçekleri’nin babası Vahap Seçer” sözlerinin yazılı olduğu hediyeyi verdi.

Başkan Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Yöreden Kafe’de düzenlenen kahvaltı etkinliğinde Kır Çiçekleri Projesi’nde yer alan sporcu kız çocuklarıyla bir araya geldi. Kır Çiçekleri, üzerinde isimlerinin işlendiği hediyeyi Seçer’e takdim etti. Seçer, aldığı sürpriz hediye üzerine duygularını, “Sürpriz yaptılar bana. Babalar Günü hediyesi olarak kalplerini verdiler. Bundan daha büyük bir hediye olamazdı bugün benim için” dedi.



"Her bölgemizden çocuklarımız var. İşte bizim de arzu ettiğimiz tablo bu”

Kahvaltı etkinliğinin hem kendilerini hem de Kır Çiçekleri’ni mutlu ettiğini ifade eden Seçer, “Çok mutluyuz. Çok keyifliydi. Onlar da keyif aldı, bugünkü kahvaltıdan, sohbetten. Herkes mutlu. Sporlarını yapıyorlar, okullarına gidiyorlar, kitap okuyorlar, kendilerini geliştiriyorlar, sosyal ilişkilerini geliştiriyorlar. Birbirlerini çok seviyorlar, bu beni mutlu etti. Arkadaş ilişkileri gayet iyi. Güzel çocuklarımız büyüyecekler, değerli birer yurttaş olacaklar. Eğitilmiş iyi sporcu olacaklar. Hem kentimizi hem ülkemizi uluslararası platformlarda temsil edecekler. Onlardan şampiyonlar çıkacak. Mersinimizin her noktasından var. Anamur’dan var, Gülnar’dan var, Bozyazı’dan, Aydıncık’tan, Mut’tan, Silifke’den, Erdemli’den, Tarsus’tan, Çamlıyayla’dan, Mersin merkezden her bölgemizden çocuklarımız var. İşte bizim de arzu ettiğimiz tablo bu. Bir arada olmak, bir olmak, birbirimizi sevmek, ayrışmamak, kavga etmemek çocuklarımızda bunu gördük. Mutluluğu, keyfi, birliği gördük. Hepsini çok seviyoruz. Onlara güveniyoruz" diye konuştu.

