Milli Eğitim ile TÜBİTAK arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Bozyazı Gazi Ortaokulunda ‘4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’ açıldı.

50 öğrencinin araştırma, inceleme ve tasarım alanında 25 proje sergilediği TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda, 7 danışman öğretmen görev aldı. TÜBİTAK Bilim Fuarı etkinliğini gelecek yıllarda da devam ettirmeyi hedeflediklerini ifade eden Gazi Ortaokulu Müdürü Yusuf Bal, bu tür çalışmaların öğrencilerin gelişimi ve bilime olan ilgisini artırdığını, özellikle bilimsel işlem basamaklarının nasıl takip edilmesi gerektiğini yaşayarak öğrendiklerini ve aynı zamanda somut ürünler ortaya koyarak özgüven kazandıklarını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik ise öğrencilerin hazırladığı projeleri gezerek tek tek inceledi. Gedik, düzenlenen bilim fuarına katılan öğrenci ve öğretmenleri kutlayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

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