Maket bıçaklı cinsel saldırı girişimi sanığı, ağır cezada yargılanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Maket bıçaklı cinsel saldırı girişimi sanığı, ağır cezada yargılanacak

DHA

Maket bıçaklı cinsel saldırı girişimi sanığı, ağır cezada yargılanacak


Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de kadın çalışanı H.C.'nin (22) boğazına maket bıçağı
dayayıp, cinsel saldırı girişiminde bulunduğu suçlamasıyla yargılanan O.A. (29), hakim karşısına çıktı. 'Basit cinsel saldırı' suçundan Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan O.A.'nın 'nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs' suçundan Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına karar verildi.
Olay, 13 Aralık 2020'de merkez Yenişehir ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki bir yazılım şirketinde meydana geldi. O.A., iş için il dışına çıkacaklarını söyleyip çalışanı H.C.'yi iş
yerine çağırdı. İş bitiminde O.A., ortalığı toplaması için H.C.'yi mutfağa çağırdı. O.A., mutfaktaki bulaşıkları toplayan H.C.´ye arkasından yaklaşıp saçından çekip öpmeye kalkıştı.
H.C. karşı koyarken, O.A. bu kez cebinden çıkardığı maket bıçağını genç kızın boğazına dayadı. H.C., yere yatırıp kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdüğü O.A.'nın, bir yandan da bağırmaması için ağzını kapattığını, bu nedenle nefes almakta zorluk çekmesi üzerine saldırıya son verdiğini iddia etti. H.C., olayın ardından karakola giderek O.A.'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan O.A., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
'OFİSE İSTEĞİYLE GELDİ'
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, şüpheli hakkında, 'tehdit', 'basit cinsel saldırı' ile 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından, 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Mersin Adliyesi 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde
açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık O.A., müşteki H.C. ve
avukatları katıldı. Kimlik tespitinin ardından söz verilen sanık O.A., hakkındaki iddiaları kabul etmedi. H.C. ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu savunan O.A., "Olay günü ofise kendi isteğiyle geldi. İş yerimizin karşısında karakol var, sigara içtiğimiz belli olmasın diye ışıkları açmadım. Çalışırken H.C.'nin telefonu çaldı. Telefondakiyle samimi konuşunca kıskandım, aramızda tartışma çıktı. Hiçbir şekilde saldırmadım. Sabah eve bırakmak için ofisten çıktık. Aleyhimde delil oluşturmak için beni güvenlik kamerasının olduğu bir yere götürdü ve araçtan atlamak istedi. Benden 12 bin TL para istedi, vermeyince de iftira attı"
dedi.
'BOĞAZIMA MAKET BIÇAĞI DAYAYAYIP SALDIRDI'
Söz alan H.C. ise yaşananları gözyaşları arasında anlattı. Olaydan 15 gün öncesine kadar O.A.'nın iş yerinde çalışmaya başladığını belirten H.C., "Olay günü bana il dışından iş
aldığımızı, hazır olmamı söyledi. Saat 19.30 gibi gelip beni aldı. Normalde hemen yola çıkacağımızı sanıyordum ama eksikler olduğunu belirtti. Bu nedenle iş yerine gittik. Ofise gidince bilgisayarda yaptığı tüm işlerin yok olduğunu, baştan yapması gerektiğini söyledi. Gece 01.30'a kadar çalışıp silindiğini söylediği işi yetiştirmeye çalıştık. İşin bitmesinin
ardından beni ortalığı toplamam için mutfağa çağırdı. Arkadan yaklaştı ve saçımı kenara doğru çekip öpmeye çalıştı. Ben de buna tepki gösterdim. İtip bağırmaya çalıştım, o anda
cebinden maket bıçağı çıkartıp boğazıma dayadı. Bağırırsam beni öldüreceğini söyledi. Beni mutfak tarafına doğru çekti. Bırakması için yalvarmaya başladım. Sakinleştirmeye çalıştım. Kaçmaya çalıştım, beni yere yatırarak ağzımı kapattı. Taytımı çıkartmaya çalıştı o an da fenalaştım. Bunun üzerine beni ayağa kaldırdı. Maket bıçağını aldım elinden. Sakinleşip içeriye geçtiğinde elimdeki bıçağı dolabın altına attım. Olaydan sonra beni arabasıyla Gözne yoluna doğru kaçırmaya çalıştı. Kaçırdığını fark edince, kapıyı açıp atlamak istedim. Bunun üzerine 'Tamam seni eve bırakacağım' dedi. Geri döndük ancak bu defa evimin olduğu sokağa dönmedi, yola devam etti. Işıklarda durduğu an kapıyı açarak eve kaçtım. Hemen karakola gidip şikayetçi oldum" diye konuştu.
AĞIR CEZADA YARGILANACAK
Müşteki avukatı sanık O.A.'nın işlediği suçun 'nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs' suçu olduğunu belirterek, dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi ve ayrıca sanığın tutuklu yargılanması için talepte bulundu. Müşteki avukatının talebini haklı bulan savcı mütalaasında sanık O.A.'nın 'nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs' suçundan ağır cezada yargılanmasını istedi. Mütalaayı değerlendiren mahkeme başkanı dosyayı ağır cezaya gönderdi. Sanığın tutuksuz yargılanmasına devam edilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2021-06-17 16:42:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bozyazı Gazi Ortaokulunda '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı' açıldı
YEREL HABERLER Bozyazı Gazi Ortaokulunda '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı' ...
TÜFAD'dan Başkan Gültak'a plaket
YEREL HABERLER TÜFAD'dan Başkan Gültak'a plaket
Mersin'deki şişman boksör heykeli espri konusu oldu Sosyal medya kullanıcıları tarafından boks şampiyonu Sinan Şamil Sam'a ait olduğu öne sürülerek paylaşımda bulunulan, ancak 2013 Akdeniz Oyunları öncesi Mersin'e gelen Güney Koreli heykel sanatçısı Kim Won Geun tarafından yapıldığı ortaya çıkan şişman boksör heykeli, kentte espri konusu oldu Heykel sanatçısı Kim Won Geun de sosyal medyada ve internet sitelerinde yer alan bu tarz haberlerin ardından açıklama yaparak, kimseyi sembolize etmeden iş yaptığını söyledi
YEREL HABERLER Mersin'deki şişman boksör heykeli espri konusu ...
Kır Çiçekleri sporcularından Başkan Seçer'e Babalar Günü hediyesi
YEREL HABERLER Kır Çiçekleri sporcularından Başkan Seçer'e Babalar ...
Tarsus'ta 2 bin 500 dekar alan modern sulama sistemine kavuşacak
YEREL HABERLER Tarsus'ta 2 bin 500 dekar alan modern sulama ...
Emir'i kurtarıp, hayata döndüren servis şoförü: İnsanlık görevimi yaptım
YEREL HABERLER Emir'i kurtarıp, hayata döndüren servis şoförü: ...
Şampiyon sporcular İl Müdürü Demir'i ziyaret etti
YEREL HABERLER Şampiyon sporcular İl Müdürü Demir'i ziyaret etti
Silifke'de ata tohumu sarı buğdayın ikinci hasadı yapılıyor Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülcan Kış: "Tarlada izi olanın harmanda sözü olur, ne mutlu ki, izimiz var, sözümüz var"
YEREL HABERLER Silifke'de ata tohumu sarı buğdayın ikinci hasadı ...
Sulama kanalına düşen çocuğu kurtaran şoför: "İnsanlık görevimizi yaptık" Tarsus’ta tarım işçisi taşırken 6 yaşındaki çocuğu boğulmaktan kurtaran Vehbi Gümüştaş, suni teneffüs ve kalp masajı yaptığını çocuğun nefes almaya başladığını anlattı Hayati tehlikeyi atlatamayan 6 yaşındaki çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Sulama kanalına düşen çocuğu kurtaran şoför: ...
Roman müzisyenler Başkan Gültak'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Roman müzisyenler Başkan Gültak'ı ziyaret etti
Seçer: "Belediye başkanı ile muhtarlar işbirliği yapmak durumunda" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Mersin, Türkiye'nin yükselen yıldızı" "Mezitli'de 200 milyon liralık içmesuyu şebeke hattı çalışması başlıyor"
YEREL HABERLER Seçer: "Belediye başkanı ile muhtarlar işbirliği ...
MESKİ'nin su analiz laboratuvarına üniversite ilgisi
YEREL HABERLER MESKİ'nin su analiz laboratuvarına üniversite ilgisi
Akkuyu NGS'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
YEREL HABERLER Akkuyu NGS'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Çaldıkları sosyal medya hesaplarıyla vatandaşı dolandırdılar Mersin ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Çaldıkları sosyal medya hesaplarıyla vatandaşı ...
Mersin'de itfaiye ekipleri su altı ve üstü kurtarma eğitimi aldı
YEREL HABERLER Mersin'de itfaiye ekipleri su altı ve üstü kurtarma ...
Üzüm üreticilerine erken kesim uyarısı
YEREL HABERLER Üzüm üreticilerine erken kesim uyarısı
Anamur'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Anamur'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına ...
Sarıulak zeytinyağı tescillendi Erdoğan: "Sarıulak zeytinyağının sağlık açısından içerdiği polifenol miktarı açısından diğer yağlara nazaran çok yüksek olmasını lehimize kullanarak, yurt dışına pazarlanması konusunda çalışmaları arttıracağız"
YEREL HABERLER Sarıulak zeytinyağı tescillendi Erdoğan: "Sarıulak ...
Mersin'de izinsiz kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de izinsiz kazı yapan 8 şüpheli suçüstü ...
(Özel) Kadın sürücü eğitmenleri Mersinli kadınların gözdesi oldu Mersin’de sürücü kurslarında eğitim veren uzman kadın sürücü eğitmenlerinin sayısı her geçen gün artıyor Kadın direksiyon eğitmenleri, daha sabırlı ve cesaretlendirici özellikleri, özgüven vermeleri dolayısıyla kadın sürücü adaylarının tercihi oluyor Sürücü adayları, günde 10 saat direksiyon dersi veren kadın eğitmenlerden ders almak için adeta sıraya giriyor
YEREL HABERLER (Özel) Kadın sürücü eğitmenleri Mersinli kadınların ...
Servis şoförü, sulama kanalında sürüklenen çocuğun hayatını kurtardı
YEREL HABERLER Servis şoförü, sulama kanalında sürüklenen çocuğun ...
Sulama kanalına düşen çocuğu servis şoförü kurtardı
YEREL HABERLER Sulama kanalına düşen çocuğu servis şoförü kurtardı
Evlilik vaadiyle 135 bin TL dolandırdı, evli çıktı
YEREL HABERLER Evlilik vaadiyle 135 bin TL dolandırdı, evli çıktı
Kayıp çocuklar bulundu Mersin’in Bozyazı ilçesinde dün akşamdan bu yana kayıp olan 2 çocuk polisler tarafından bulundu
YEREL HABERLER Kayıp çocuklar bulundu Mersin’in Bozyazı ilçesinde ...