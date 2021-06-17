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ATHİB 9. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu 10 finalistin mücadele ettiği yarışmada, ‘Mere’ temasıyla Kübra Çolak birinci oldu

İHA

– Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) desteğiyle düzenlenen 9. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. 10 finalistin mücadele ettiği yarışmada, 'Mere' temasıyla Kübra Çolak birinci oldu.

ATHİB 9. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu 10 finalistin mücadele ettiği yarışmada, ‘Mere’ temasıyla Kübra Çolak birinci oldu

– Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) desteğiyle düzenlenen 9. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. 10 finalistin mücadele ettiği yarışmada, ‘Mere’ temasıyla Kübra Çolak birinci oldu.
ATHİB tarafından, inovatif ve özgün tasarımlar geliştirmek, uluslararası tekstil pazarında etkin olmak ve modayı belirleyen ülkeler arasında yer almak amacıyla bu yıl 9’uncusu düzenlenen Dokuma Kumaş Tasarım Yarışmasında finale kalan 10 yarışmacıdan dereceye girenler, Mersin’de düzenlenen törenle belirlendi. Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) merkez binasında düzenlenen törene, ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı ve TİM Başkan Vekili Zeki Kıvanç, ATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Doğan, ATHİB üyeleri, jüri üyeleri ile finale kalan yarışmacılar katıldı.
Pandemi nedeniyle sınırlı katılımın olduğu törende, finale kalan 10 yarışmacıdan dereceye girenlere ödülleri verildi.

“Moda sektöründe 2008’den bu yana görülen en kötü kriz yaşanıyor”
Yarışmanın Yürütme Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, törende yaptığı konuşmada, 2020 yılı Ekim ayında final gecesini yapmayı planladıkları ATHİB 9. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışmasını pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını ve ödül törenini bugün gerçekleştirdiklerini söyledi. Dünyada önemli değişimlerin yaşandığı tarihi zamanlarından geçildiğini vurgulayan Kıvanç, “Küresel ekonomiyi şok edici biçimde sarsan ve tüm sektörlerde tedarik zincirlerinin, üretimin, arz ve talebin yönünü bir anda değiştiren Covid19 pandemisi, dünya düzeninde yeni dengelerin oluşmasına sebep oluyor. Moda sektöründe de 2008’den bu yana görülen en kötü kriz yaşanıyor. Öyle ki, bu kriz bittiğinde, Avrupa ve Amerika’daki moda markalarının yüzde 80’inin finansal açıdan zor durumda olacağı tahmin ediliyor. Krizi atlatmaya çalışırken sektördeki tüm oyuncular ise geleceğe dair de öngörülerde bulunmaya çalışıyorlar” dedi.

“Türk tekstil sektörü dünya ihracatında önemli üretici ülkeler arasında”
Türk tekstil sektörünün ise bu noktada en önemli avantajları olan hızlı teslimat, hedef pazarlara yakınlık, teknik alt yapı, deneyim, geniş ürün yelpazesi, üretim ve tasarım kapasitesi ile ön plana çıkacağına inandığını belirten Kıvanç, “Mutlulukla ifade etmek isterim ki, Türk tekstil sektörü dünya ihracatında önemli üretici ülkeler arasında. Dünya tekstil sektöründeki ciddi rekabet ortamında Türk tekstil sektörünün payını arttırabilmesi ve söz sahibi olabilmesi için rekabet şartlarını sağlaması gerekiyor. Türk tekstil sektörünün rekabetçi olması ancak sektörün teknoloji düzeyinin, eğitilmiş insan kaynağı, arge ve inovasyon kapasitesinin artırılması, tasarımla ve marka ile mümkün görünmektedir” diye konuştu.

“Tüketicinin ruhuna dokunmayı bilen tasarımcılara ihtiyacımız var”
Pandeminin neden olduğu krizi ve sektörün ihtiyaçlarını doğru okuyup yenilikçi tasarımlar ile global pazardaki payın daha da artırılabileceğine işaret eden Kıvanç, “İşte bu sebeplerden dolayı 10 senedir ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışmasını düzenliyoruz. Artık dev üretim tesisleri kurmak yeterli değil. Bu fabrikaların ürünlerinin, tüketici tercihlerine göre tasarlanmasını ve üretilmesini sağlamak gerekiyor. Bunun için de özgün tasarımlar yapan, tüketiciyi tanıyan, onun ruhuna dokunmasını bilen tasarımcılara ihtiyaç var. ATHİB olarak bu yarışma ile tasarım kültürünün güçlenmesine yardımcı olacak tasarımcı adayları ve tasarımcılara kendilerini ifade etme şansı veriyoruz. ATHİB olarak amacımız, başta ihracatçı firmalar olmak üzere, bölgemizdeki tekstil sektöründe yer alan tüm firmaların tasarım kültürünü benimsemeleri ve dünya rekabet ortamındaki değişim hareketinde yer almalarını sağlamaktır. Bu amaçla gerçekleştirilen organizasyon kapsamında geçtiğimiz 8 yılda 7 öğrencimize, Ticaret Bakanlığımız desteğiyle yurt dışında iki yıl eğitim imkanı verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Bu tasarımcılar ortaya çıksın diye 9 yıldır bu yarışmayı düzenliyoruz. 9 yılda toplam 637 başvuru aldık. Bugüne kadar düzenlediğimiz 9 yarışmayla 100’ü aşkın tasarımcıyı sektörle buluşturduk. Firmalarımızda eğitim almalarını sağladık. 7 yarışmada dereceye giren tasarımcıları yurtdışında eğitime gönderdik. 8. ve 9. yarışmalarımızın derece alanlarına da Ticaret Bakanlığımız desteği ile yurtdışında eğitim imkanı verdik” ifadelerini kullandı.
Kıvanç, bu yılki yarışmanın birincisine, tasarım konusunda 2 yıl yurt dışında eğitim imkanı ve yabacı dil eğitim bursu sağlayacaklarını söyleyerek, “Bu yarışmanın birincisi 25 bin TL, ikincisi 20 bin TL, üçüncüsü 15 bin TL para ödülü kazanacak. Ayrıca finalistlerin tümüne, numune dokuma tezgahı hediye ediyoruz. Bunların yanında tüm finalistlerimizi, dünyanın en önemli tekstil fuarı olan Paris Premiere Vision Tekstil Fuarına götüreceğiz” dedi.
Kıvanç’ın konuşmasının ardından yarışmada dereceye giren finalistler açıklandı. Bu yılki yarışmanın birincisi ‘Mere’ temasıyla Kübra Çolak olurken, ‘Kentsel Deneyim’ temasıyla Alper Okçu ikinci, ‘Korozyon’ temasıyla Yavuzhan Daşdemir de üçüncü oldu.
Dereceye giren yarışmacılara ödülleri katılımcılar tarafından verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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