Büyükşehir Belediyesi, emeklileri Tarsus Gençlik Kampında ağırladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesi, emeklileri Tarsus Gençlik Kampında ağırladı

İHA

Büyükşehir Belediyesi, emeklileri Tarsus Gençlik Kampında ağırladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarsus Emekli Evinin üyeleri, Tarsus Gençlik Kampında ağırlandı. Hijyen kurallarına azami özen gösterilerek gerçekleştirilen etkinliğe katılan 35 emekli, şiirler okudu, açık havanın tadını türkülerle çıkardı.
Mersin Büyükşehir Belediyesinin projeleri arasında yer alan emekli evlerinde sosyal aktiviteler hız kazandı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarsus Emekli Evi üyesi olan 55 yaş ve üstü vatandaşlar, Berdan Barajında bulunan Büyükşehir Belediyesi Tarsus Gençlik Kampında gönüllerince bir gün geçirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Gençlik Kampına götürülen 35 emekli, pandemi kuralları çerçevesinde evden alınarak etkinlik alanına götürüldü. Yemek ikramında bulunulan emeklilere çeşitli armağanlar verildi. Kampın ağaçlarla dolu yemyeşil ortamında moral bulan emekliler, güzel dakikalar yaşadı. Hijyen kurallarına azami özen gösterilerek gerçekleştirilen etkinlikte, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Ozan Soydan, genç müzisyenlerle birlikte sahnede birbirinden güzel türküleri emekliler için söyledi. Programda bazı emekliler de şiirlerini okudu. Ayrıca Tarsus tarihi ve St. Paul’un Hristiyanlar için önemi konusunda bilgiler veren Mirza Turgut, Mersin’in özellikle son 200 yılda yaşadığı demografik ve ekonomik değişimlerle ilgili bilgiler verdi.

“Vahap başkanımız, Tarsus gibi güzel bir şehrimize Emekli Evi kurdu”
Emekli Evi üyelerinden şair İmam Özel, Tarsus Emekli Evinde çok güzel zaman geçirdiğini ifade ederek, “Sağ olsun Vahap başkanımız, Tarsus gibi güzel bir şehrimize büyük parkın içerisine Emekli Evi kurdu. Gayet hoşumuza giden, arkadaşlarla buluştuğumuz bir merkezimiz. Zaman zaman toplanırız, konuşuruz, dertleşiriz ve böyle etkinlikler düzenleriz. Gençlik Kampında emeklilere hizmet verilmesi, gerçekten emeklilerin en azından sıkıntılarının karşılanması, hele şu pandemi döneminde onlara kol kanat germek gerçekten güzel bir şey” dedi.
Emekli Evi üyelerinden Muhsin Yıldır da etkinliklerden duyduğu memnuniyeti belirterek, “Belediyemizin düzenlediği etkinlikler güzel. Biz emekliler için güzel bir kaynaktır. Zaman geçirmek iyidir. Bunların devamını diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
ATHİB 9. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu 10 finalistin mücadele ettiği yarışmada, ‘Mere’ temasıyla Kübra Çolak birinci oldu
YEREL HABERLER ATHİB 9. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışmasında ödüller ...
Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak Mersin'de
YEREL HABERLER Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak Mersin'de
Vali Su, Mut'ta projeleri yerinde inceledi
YEREL HABERLER Vali Su, Mut'ta projeleri yerinde inceledi
Bilinçli Evlilik Atölyesi sona erdi
YEREL HABERLER Bilinçli Evlilik Atölyesi sona erdi
Maket bıçaklı cinsel saldırı girişimi sanığı, ağır cezada yargılanacak
YEREL HABERLER Maket bıçaklı cinsel saldırı girişimi sanığı, ağır ...
Bozyazı Gazi Ortaokulunda '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı' açıldı
YEREL HABERLER Bozyazı Gazi Ortaokulunda '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı' ...
TÜFAD'dan Başkan Gültak'a plaket
YEREL HABERLER TÜFAD'dan Başkan Gültak'a plaket
Mersin'deki şişman boksör heykeli espri konusu oldu Sosyal medya kullanıcıları tarafından boks şampiyonu Sinan Şamil Sam'a ait olduğu öne sürülerek paylaşımda bulunulan, ancak 2013 Akdeniz Oyunları öncesi Mersin'e gelen Güney Koreli heykel sanatçısı Kim Won Geun tarafından yapıldığı ortaya çıkan şişman boksör heykeli, kentte espri konusu oldu Heykel sanatçısı Kim Won Geun de sosyal medyada ve internet sitelerinde yer alan bu tarz haberlerin ardından açıklama yaparak, kimseyi sembolize etmeden iş yaptığını söyledi
YEREL HABERLER Mersin'deki şişman boksör heykeli espri konusu ...
Kır Çiçekleri sporcularından Başkan Seçer'e Babalar Günü hediyesi
YEREL HABERLER Kır Çiçekleri sporcularından Başkan Seçer'e Babalar ...
Tarsus'ta 2 bin 500 dekar alan modern sulama sistemine kavuşacak
YEREL HABERLER Tarsus'ta 2 bin 500 dekar alan modern sulama ...
Emir'i kurtarıp, hayata döndüren servis şoförü: İnsanlık görevimi yaptım
YEREL HABERLER Emir'i kurtarıp, hayata döndüren servis şoförü: ...
Şampiyon sporcular İl Müdürü Demir'i ziyaret etti
YEREL HABERLER Şampiyon sporcular İl Müdürü Demir'i ziyaret etti
Silifke'de ata tohumu sarı buğdayın ikinci hasadı yapılıyor Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülcan Kış: "Tarlada izi olanın harmanda sözü olur, ne mutlu ki, izimiz var, sözümüz var"
YEREL HABERLER Silifke'de ata tohumu sarı buğdayın ikinci hasadı ...
Sulama kanalına düşen çocuğu kurtaran şoför: "İnsanlık görevimizi yaptık" Tarsus’ta tarım işçisi taşırken 6 yaşındaki çocuğu boğulmaktan kurtaran Vehbi Gümüştaş, suni teneffüs ve kalp masajı yaptığını çocuğun nefes almaya başladığını anlattı Hayati tehlikeyi atlatamayan 6 yaşındaki çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Sulama kanalına düşen çocuğu kurtaran şoför: ...
Roman müzisyenler Başkan Gültak'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Roman müzisyenler Başkan Gültak'ı ziyaret etti
Seçer: "Belediye başkanı ile muhtarlar işbirliği yapmak durumunda" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Mersin, Türkiye'nin yükselen yıldızı" "Mezitli'de 200 milyon liralık içmesuyu şebeke hattı çalışması başlıyor"
YEREL HABERLER Seçer: "Belediye başkanı ile muhtarlar işbirliği ...
MESKİ'nin su analiz laboratuvarına üniversite ilgisi
YEREL HABERLER MESKİ'nin su analiz laboratuvarına üniversite ilgisi
Akkuyu NGS'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
YEREL HABERLER Akkuyu NGS'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Çaldıkları sosyal medya hesaplarıyla vatandaşı dolandırdılar Mersin ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Çaldıkları sosyal medya hesaplarıyla vatandaşı ...
Mersin'de itfaiye ekipleri su altı ve üstü kurtarma eğitimi aldı
YEREL HABERLER Mersin'de itfaiye ekipleri su altı ve üstü kurtarma ...
Üzüm üreticilerine erken kesim uyarısı
YEREL HABERLER Üzüm üreticilerine erken kesim uyarısı
Anamur'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Anamur'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına ...
Sarıulak zeytinyağı tescillendi Erdoğan: "Sarıulak zeytinyağının sağlık açısından içerdiği polifenol miktarı açısından diğer yağlara nazaran çok yüksek olmasını lehimize kullanarak, yurt dışına pazarlanması konusunda çalışmaları arttıracağız"
YEREL HABERLER Sarıulak zeytinyağı tescillendi Erdoğan: "Sarıulak ...