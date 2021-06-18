Silifke'de 1.8 ton gümrük kaçağı çay ele geçirildi

Mersin'in Silifke ilçesinde polisler, bir depoda yaptığı aramada 1 ton 800 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Gazi Mahallesi'nde bir depoda gümrük kaçağı çay olduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, yaptığı aramada 1 ton 800 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirdi.

Olayla ilgili S.E. isimli şahıs gözaltına alındı.

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