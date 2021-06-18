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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silifke’de ödül ve karne töreni

İHA

Silifke’de ödül ve karne töreni

Mersin'in Silifke ilçesinde 20202021 Eğitim Öğretim Yılının sona ermesiyle birlikte Gazi Mustafa Kemal İlkokulunda ödül ve karne töreni düzenlendi.
Törende yıl içinde ilçe, il ve Türkiye çapında düzenlenen yarışmalarda derece alan öğrencilere, Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Can ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin ödüllerini taktim etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, “İlçemizde 204 eğitim kurumunda 21 bin 900 öğrenci ve 1780 öğretmenimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimiz ve öğrencileriz pandemi nedeniyle çoğunlukta internet üzerinden uzaktan eğitimle derslerine devam ettiler. İnşallah kısa sürede bu pandemi dönemi biter ve yeni dönemde öğrenci ve öğretmenlerimiz okullarında yüz yüze eğitimlerine başlarlar. Bu gün burada bazı öğrencilerimize karne vermiş olsak da, tüm öğrencilerimiz internet üzerinden karnelerine ulaşabilirler” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından törene katılan ilçe protokolü özel alt sınıfı öğrencilerine ve 4. sınıf öğrencilerine karnelerini takdim ettiler.

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