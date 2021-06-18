Mersin'de ele geçirilen kokain miktarı 1 ton 300 kiloya çıktı



MERSİN, (DHA)EKVADOR'dan Mersin Limanı'na getirilen muz yüklü konteynerlerde 150 kilogram daha kokainin bulunmasıyla ele geçirilen uyuşturucu miktarı 1 ton 300 kiloya yükseldi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin sorgularının sürdüğü bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonunda, 16 Haziran'da Mersin Limanı'nda ele geçirilen 1 ton 150 kilo kokainin ardından aynı sevkiyatla getirilen diğer muz yüklü konteynerlerde de arama yapıldı. Aramalarda muz kolilerine gizlenmiş 150 kilo daha kokain ele geçirildi. Böylece operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun miktarı, 1 ton 300 kiloya yükseldi. Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin sorgularının sürdüğü öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2021-06-18 13:55:43



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