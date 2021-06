Toroslar Belediyesi'nin Gençlik Kampı coşkuyla sona erdi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi'nin, 718 Haziran tarihleri arasında 1216 yaş grubuna yönelik 4 dönem düzenlediği ve ilçenin dört bir yanından 640 gencin katıldığı Gençlik Kampı, sona erdi.

Gençlerin eğitim, sosyal, kültürel ve sportif anlamda kendilerini geliştirmeleri, kendilerini ifade edebilmeleri amacıyla hazırlanan proje kapsamında, 320 erkek ve 320 kız olmak üzere toplam 640 genç, denizin tadını çıkarırken, sosyal ve sportif etkinliklerle dolu dolu üç gün geçirdi. Gençlik liderlerinin yanı sıra Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK) eğitmenlerinin de görev aldığı kampta dans ve halk oyunları eğitimi ile el işi çalışmaları da yapılarak gençlerin becerilerinin farkına varmaları sağlandı. Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde, Silifke Kapızlı Maliye Kampı'nda gerçekleştirilen kampın kapanış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Toroslar Belediyesi ile bu tür etkinlikleri her yıl yapmayı hedeflediklerini belirterek, "Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz ile birlikte siz gençlerimizi her yıl burada ağırlamak istiyoruz. Sizlerin eğlendiğinizi ve yeni arkadaşlıklar edindiğinizi görmek bizleri daha çok mutlu ve motive etti" dedi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da tüm gençlere seslenerek; "Sizlerle birlikte yol yürümeye ve projeler üretmeye devam edeceğiz. Bu kampı, sizlerle daha çok iletişim kurmak ve aktivitelerle dolu daha kaliteli bir zaman geçirmeniz için hazırladık. Çünkü sizleri koşulsuz seviyoruz. İyi ki varsınız. Sizler, ileride doktor, avukat, mühendis ve belediye başkanı olacaksınız. Bu günleri ve bizleri hatırlayacaksınız. Sizleri eğitim, kültür, spor ve sanatla buluşturduğumuz bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Sizlere her zaman daha iyisini ve güzelini sunacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Yılmaz, Müdür Demir'e Türkiye forması ile plaket, kampın gerçekleştirilmesinde katkısı bulunan kurum temsilcilerine de teşekkür plaketi takdim etti.

Yılmaz, kampta görev alan gençlik liderleri ile kamp çalışanlarına da emeklerinden dolayı teşekkür ederken, gençlerin sağlıklı ve güzel bir kamp dönemi yaşadıklarını söyledi.

Gençlik Kampı'nın son gününde ise kız kampçılar, özenle hazırlandıkları dans ve halk oyunları gösterisinin ardından Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın Babalar Günü'nü sürpriz bir pankartla kutladı. Gençlerin yoğun ilgisiyle karşılanan Yılmaz, bu sürpriz karşısında duygulandığını ve mutlu olduğunu dile getirdi. Yılmaz'a, kendilerine böyle bir imkanı sunduğu için teşekkür eden gençler de kampta unutulmaz anlar yaşadıklarını kaydetti.

Kampın kapanış programı, pasta kesimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

