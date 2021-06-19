

Ali Rıza EREN/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli Belediyesi'nce marangoz atölyesinde üretilen bank ve kameriyeler, Suriye'nin İdlib kentinde görevli Mehmetçiğe gönderildi.

Erdemli Belediyesi tarafından İdlib'de görevli Mehmetçik için marangoz atölyesinde kameriye ve oturma bankları üretildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün marangoz atölyesinde üretilen bahçe malzemeleri, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve meclis üyelerinin katıldığı tören ile İdlib'e gönderildi. Ülke için mücadele eden kahraman Türk askerinin her an yanında olduklarını belirten Başkan Tollu, "Belediyemizin üretmiş olduğu dinlenme bankalarından askerlerimize yolluyoruz. Askerlerimizin dinlenmesi, sağlığı, huzuru bizler için önemli" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Ali Rıza EREN

2021-06-19 11:14:01



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