Emeklilere, pandeminin psikolojik etkileri anlatıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren merkez Yenişehir ilçesindeki Emekli Evinin üyelerine, pandeminin psikolojik etkilerinin anlatıldığı seminer verildi.

Büyükşehir Belediyesinde görevli psikolojik danışman ve rehber öğretmen Gökhan Poyraz, emeklilere Covid19 salgınının neden olduğu psikolojik etkileri anlattı. Poyraz, Emekli Evinin ziyaretçilerine verdiği seminerde, “Bildiğiniz üzere bir seneyi aşkın bir süredir pandemi süreci tüm dünyayı etkisi altına aldı. Ülkemizde de günden güne vaka sayılarında ve durumlarda artışlar meydana geldi. Salgının bizleri en çok psikolojik olarak etkilediğini varsayarsak travmatik etkileri mevcut oluyor” dedi.



“Daha önce deneyimlemediğimiz için travmatik bir etkisi oluştu”

Salgının travmatik etkilerine değinen Poyraz, “Bu durumu daha önce deneyimlemediğimiz için bizlerin üzerinde travmatik bir etkisi oluştu. Olanlar üzerinde kontrol gücümüzde eksiklikler meydana geldiğini hissettik. Çünkü bu normal bir hastalık, bir grip hastalığı ya da hafif bir üşütme gibi değil. Biz o tür hastalıklarda ilacımızı alıp istirahate geçiyorduk. Geçeceğini ümit ediyorduk” diye konuştu.



“Bizler artık kontrol gücümüzü kaybettiğimize inandık”

Diğer hastalıklara kıyasla salgının insanlar üzerinde daha farklı bir süreç yaşattığı belirten Poyraz, “Bizler artık kontrol gücümüzü kaybettiğimize inandık ama aslında bu gücü kaybetmedik. Yeni bir oluşuma ayak uydurmaya başladık ama her insanda olduğu gibi yetişkininden gencine bir kontrol kaybı insanların bazen demoralize olmasına sebep olabiliyor. Yaşam ve dünyayla ilgili beklentilerimizde sarsılmalar meydana geldi” ifadelerini kullandı.



“Çıkarttığımız sonuç, olayın kişinin kendinde bittiğidir”

Gençlerin salgın sürecinde gelecekle ilgili kaygılarının arttığına, yetişkinlerin ise ‘huzurlu emeklilik’ beklentisinin sekteye uğradığına dikkat çeken Poyraz, “Tüm bunlardan çıkarttığımız sonuç, olayın kişinin kendinde bittiğidir. Çünkü biz kendimizi ne kadar yeterli hissedersek ve ne kadar ayaklarımızın üstünde durabildiğimizi hissedersek o kadar bu travmatik etkilerden uzaklaşabiliriz. Bu, her yaş grubu için geçerlidir. Kendini bilen her bireyin her olayın üstesinden gelebileceğine inanıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.