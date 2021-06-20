Teselliyi futbolda buldu Mersin'de 25 yıl önce eşini kaybeden 81 yaşındaki Şaban Meteöz futboldan kopamıyor 10 yaşından bu yana top oynayan Şaban dede: "Yalnız kalınca futbola daha çok sarıldım"

Mersin’in Tarsus ilçesinde 25 yıl önce eşini kaybeden 81 yaşındaki Şaban Meteöz, teselliyi futbolda buldu. Şaban dede, "Yalnız kalınca futbola daha çok sarıldım" dedi.

10 yaşından beri futbol oynadığını söyleyen Şaban Meteöz, 81 yaşında olmasına rağmen çok sevdiği futboldan kopamıyor.

Futbola Tarsus’un gayri federe takımlarından Donuktaşspor'da başladığını mahallelerde toprak sahalarda kupa maçları oynadığını söyleyen Şaban Meteöz, 16 yaşında amatör takımlardan Yıldırımspor’da lisansının çıktığını belirtti. Meteöz, "Askerde de futbol oynadım, dönünce yine Tarsus’un değişik amatör takımlarında forma giydim. 5 çocuğum oldu. Şu an 12 torunum ve 2 tane de torunumun çocuğu var. Eşim Gülseren hanımı 25 yıl kadar evvel kaybettim. Yalnız kalınca futbola daha çok sarıldım. Teselliyi futbolda buluyorum. Hafta arası Tarsus içinde ve parklarda 20 kilometre koşuyorum. Hafta sonlarında ise bazen 2 gün, bazen 1 gün gençlerle Tarsus Cumhuriyet Lisesi sahasında futbol oynuyorum. Gençleri daha başarılı olmaları için teşvik ediyorum. İyi bir futbolcu olurlarsa hem ekmek paralarını kazanır hem de dünyanın en güzel sporunu yapmış olur. Ayaklarım beni taşıdığı sürece futbola devam edeceğim" dedi.

Şaban Meteöz ile her hafta futbol oynayan takım arkadaşlarından Nidal Diyap (57) ise, kendilerine Şaban Meteöz'ü örnek alıp top oynadıklarını söyledi. Diyap, “Yıllardır Şaban dayıyla beraber oynuyoruz. Bir genç kadar koşuyor, bir genç kadar mücadele ediyor. Baş etmek biraz zor oluyor. Onu örnek aldık, onun yolunda devam ediyoruz. İnşallah onun kadar oynar, onun kadar güzel oynarız" diye konuştu.

Şaban Meteöz, oynadığı maçta penaltıdan gol atınca gençler tarafından alkışlandı.

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